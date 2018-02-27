Türk büyükelçiliğine boyalı saldırı

BAŞKENT Berlin'de Türk büyükelçilik binası dün dört maskeli saldırganın boyalı saldırısına uğradı. Sabah saat 06.00'da dört maskeli saldırgan, duman fişeği ateşledi ve büyükelçiliğin duvarlarına sarı, kırmızı ve yeşil renklerde boya torbası attı. Büyükelçilik binası önünde polisler görev yaptığı halde saldırganlar kaçtı. Saldırganların yola polisleri engellemek için dikenli tel koydukları belirtildi. Olayda yaralanan olmadı.

POLİS İNCELEMEYE ALDI

Saldırganları yakalamak için Asayiş Şubesi ve devlet güvenlik birimi olayı incelemeye aldı. Asayiş şubesi uzmanları olay yerinde izleri belirledi. Saldırganların büyükelçilik binası yanındaki Tiergarten bahçesine kaçıp izini kaybettirdikleri sanılıyor. Bir taksi sürücüsü Tiergarten bahçesinde bir çalılıkta ateş yakıldığını polise haber verdi. Polis elçilik binasına giriş yolları trafiğe kapattı.

Saldırının dün Çekya'da gözaltına alınan Salih Müslim olayıyla ilgili olduğu tahmin ediliyor.