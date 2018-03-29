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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
29.03.2018 - 14:10, Son Güncelleme:

Katili ortaya çıktı! Mafya emir vermiş...

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Katili ortaya çıktı! Mafya emir vermiş...

Almanya’nın Hamburg kentinde, 23 Haziran 2017 tarihinde kaybolan ve 21 Temmuz 2017 günü cesedi bulunan Boksör Tunahan Keser’in (22) katil zanlısı suç makinesi 'Franky' olarak da tanınan Frank Lindner (56) çıktı. Kiralık katil olarak çalışan Franky'nin genç boksör Keser'i kullandığı Maserati model araç nedeniyle de öldürmüş olabileceği iddia ediliyor.

Cinayeti soruşturan ekibin yöneticisi Marco Klein, Tunahan Keser’in öldürülmesinde kullanılan silahın Frank Lindner’ın evinde bulunduğunu açıkladı.

Frank Lindner’ın Boksör Tunahan Keser’i mafyadan aldığı talimat üzerine öldürdüğü sanılıyor.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Çevresinde Franky ismiyle tanınan ve yaralama, bombalı saldırı, cinayet gibi pek çok olaya karışan Frank Lindner tam bir suç makinesi. 2003 yılında Berlin’de hırsızlık yaparken kendisini yakalamaya çalışan bir kişiyi silahla ağır yaralayan Frank Lindner, 2015 yılı Ekim ayında Mongols adlı motosikletli grubun lideri Erkan U.’ya (37) el bombalı saldırı düzenledi.

Katili ortaya çıktı Mafya emir vermiş...

Lindner, 2017 yılı Kasım ayında ise, Pinneberg kentinde 76 yaşındaki bir kadını öldürdü. Bu cinayetle ilgili olarak 4 Ocak 2018 tarihinde tutuklanan Frank Lindner, 20 Ocak’ta Itzehoe cezaevinde intihar etti. Hamburg polisi şimdi, Frank Lindner’in Tunahan Keser’i neden öldürdüğünü ve cinayetin arkasında kimlerin olduğunu bulmaya çalışıyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Yetenekli boksör Tunahan Keser, 23 Haziran 2017 tarihinde Hamburg’da ringe çıkacakken maçı günler kala iptal edildi. 23 Haziran günü saat 00.30 sularında, eski Avrupa Şampiyonu ve Tunahan’ın antrenörü Khoren Gevor (37) kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Bu olaydan 17 saat sonra, Kollau Caddesi’ndeki iş yerinden çıkan Tunahan Keser hiçbir iz bırakmadan kayboldu.

Kollau caddesinde en son saat 17.30 sularında görülen Keser, kaybolduğu gün, kız arkadaşını yanına alarak Köln’de yaşayan annesini ziyarete gidecekti. Kaybolduktan iki gün sonra Tunahan’ın otomobili işyerine yakın bir yerde bulundu. Ailesinin ve polisin çabaları Tunahan’ı bulmaya yetmedi. 21 Temmuz 2017 günü bir kamyon şoförü tarafından Holmmoor’da A7 otoyolundaki dinlenme tesisinin yakınında erkek cesedi bulundu. DNA incelemesinden cesedin Tunahan’a ait olduğu anlaşıldı. (Fotoğraflı)

 

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