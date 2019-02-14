Türk bilim ekibi Antarktika'da
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk bilim insanlarının kıtadaki seyri devam ediyor.
Antarktika’nın King George Adası’ndan demir alan Türk ekibi, karla kaplı dağlarla ve buz parçalarının çevrelediği Gerlache Boğazı ile Lemaire Kanalı’ndan geçerek Türk Bilim Kampı’nın kurulacağı Horseshoe Adası’na doğru yol aldı. Antarktika’nın soğuğunda ve zorlu coğrafyasında araştırmalarını sürdüren Türk ekibi, projeleri için yol boyunca denizden ve karadan birçok örnek topluyor. Kutup biyoçeşitliliği, canlı bilimleri, ekoloji ve deniz bilimleri gibi farklı alanlardaki çalışmalarını “beyaz kıta”ya taşıyan bilim insanları, ayrıca deniz kabukları üzerinden kirliliğin izini ve penguen ya da fok kolonilerini de inceleme fırsatı buluyor. Türk bilim insanları, alınan örnekleri belirli şartlarda muhafaza ederek analiz için Türkiye’ye getirecek.
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