Türk bilim adamına büyük ödül!

Aachen yakınlarındaki Jülich Enerji ve İklim Araştırmaları Enstitüsünde çalışan Dr. Buğra Turan, ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda geniş çaplı yapay bir fotosentez sistemi geliştirerek büyük miktarda güneş enerjisini hidrojene dönüştürmeyi başardı.

Dr. Turan’ın bu çalışması sayesinde büyük miktarda güneş enerjisi depolamak mümkün olabilecek ve güneş enerjisinden yararlanmak için güneşli günleri beklemek gerekmeyecek. Çalışmasıyla, KRV Eyaleti tarafından ‘Yenilik Ödülü’ne layık görülen üç bilim insanı arasında yer alan Dr. Turan, aynı zamanda 50 bin euronun da sahibi oldu.



Dr. Werner Breuers, Dr. Buğra Turan, Andrea Griesmann, Prof. Andreas Pinkwart (soldan sağa).

ÇOK YÖNLÜ BİR BİLİM İNSANI

Düzenlenen ödül töreninde Dr. Turan için övgü konuşmasını yapan Lanxess şirketinin eski yönetim kurulu üyesi Dr. Werner Breuers, Dr. Turan’ın çok yönlü bir bilim insanı olduğunu söyledi. Geliştirdiği sistemin, güneş enerjisinden yararlanmak için pratik ve maliyeti düşük bir sistem olduğunu belirten Dr. Breuers, sistemin 1970’li yıllardan beri bilindiğini, ancak bilim insanlarının bu sistemi geliştirip kullanılar hale getirmek için üzerinde çalışmadıklarını ifade etti.

KRV Ekonomi ve Dijitalleşme Bakanı Prof. Andreas Pinkwart ise ‘Yenilik Ödülü’ne layık görülen üç bilim insanını kutladı. Eyalette yeni teknolojiler geliştiren çok sayıda bilim insanı olduğunu belirten Prof. Pinkwart, bunların pek tanınmadıklarını söyledi. Bakan, Almanya’nın en önemli ödüllerinden saydığı ‘Yenilik Ödülü’yle bu değerli bilim insanlarını ödüllendirmek ve teşvik etmek istediklerini vurguladı.

TEK DALDA ÇALIŞMIYOR

Ödülün, çalışma felsefesinin doğruluğunun kanıtı olduğunu belirten Dr. Buğra Turan, sadece kendi alanında değil, farklı bilim dallarında da çalışıyor. Dr. Turan, başarılı olmasında bunun büyük bir rol oynadığını söylüyor. Aachen Teknik Üniversitesinde elektroteknik öğrenimi gören Dr. Turan’ın yeni bilimsel alanlara girip araştırma yapması en önemli özelliği olarak tanımlanıyor.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen ‘Yenilik Ödülü’lerinde, uzun süre dayanıklı ve çevre dostu otomobil yağı filtresi geliştiren Michael Böhm de 100 bin euro ödül aldı. ‘Onur Ödülü’ ise Prof. Detlev Riesner’e verildi.