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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: IngImage
27.06.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Türk bilgisayar korsanları Mısır'daki bazı devlet sitelerini hackledi

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Türk bilgisayar korsanları Mısır'daki bazı devlet sitelerini hackledi

Türk bilgisayar korsanları, Mısır'daki bazı devlet kurumlarının sitelerini hackleyerek, 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafını paylaştı.

Türk hacker grubu Cyber Warrior - Akıncılar, aralarında Mısır Parlamentosu, Sanayi Kontrol Otoritesi ve Mısır'ın en yüksek tirajlı devlet gazetesi El-Ahram'ın internet sitesinin de bulunduğu birçok devlet sitesine siber saldırı düzenledi.

Ele geçirdikleri sitelerde Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Türk hackerlar, fotoğrafın altına Türkçe, Arapça ve İngilizce, "'En büyük arzumuz Allah yolunda şehid olmaktır' sözünü şiar edinen ve bunu bütün dünya zalimlerine haykıran Muhammed Mursi'nin şehadetini Allah kabul etsin" notunu düştü.

Grup sayfaya ayrıca, "Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. (İbrahim Suresi 42. Ayet)" mesajını yerleştirdi.


Paylaşımın altında hilal, sağ ve sol tarafta iki Türk bayrağı ve şahlanmış at simgelerinin bulunduğu "Akıncılar" logosunun yer aldığı görüldü.

Türk hacker grubu Akıncılar, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’nin 17 Haziran’da mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından tepki olarak daha önce de Mısır’daki bazı devlet sitelerine siber saldırılar düzenlemişti.

Grup geçen yıl da Mısır resmi haber ajansının (MENA) sitesini hackleyerek, hakkında idam cezası verilen şehit Esma’nın babası Muhammed el-Biltaci’nin fotoğrafını paylaşmıştı.

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