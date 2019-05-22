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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
22.05.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı

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Karadeniz’de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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  • Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı
  • Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı
  • Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı
  • Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ordu’nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Karadeniz'e açılan Türk balıkçılar, önceki gün Köstence açıklarında, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı.

Sahil Güvenlik, ’dur’ ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı. İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de battı. Köstence’de hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye’ye teslim edilmesinin beklendiği bildirildi.

Bu arada, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine müdahalesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ateş açılan teknedeki balıkçıların büyük panik yaşadığı ve kaçmaya çalıştıkları görüldü. Balıkçıların, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındığı da görüntülerde yer aldı.

20 Şubat’ta da Romanya’nın yaklaşık 50 mil açığında Perşembe’den balık avına çıkan ’Ostik Şenol’ adlı 14 metrelik balıkçı teknesine yine Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından plastik ve gerçek mermilerle ateş açılmış, 3 balıkçı yaralanmıştı.

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