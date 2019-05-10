Türk avukata tehdit soruşturmasında Alman polisin şüpheli ölümü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürk avukata tehdit soruşturmasında Alman polisin şüpheli ölümü
GeriDünya Türk avukata tehdit soruşturmasında Alman polisin şüpheli ölümü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
10.05.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Türk avukata tehdit soruşturmasında Alman polisin şüpheli ölümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk avukata tehdit soruşturmasında Alman polisin şüpheli ölümü

Almanya'daki NSU davasının müdahil avukatlarından Türk kökenli Seda Başay Yıldız'a gönderilen tehdit mektuplarına ilişkin açılan soruşturmada açığa alınan polislerden biri trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) davasının müdahil avukatlarından Türk kökenli Seda Başay Yıldız'a gönderilen tehdit mektuplarına ilişkin açılan soruşturmada şüpheli polislerden birinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

Alman medyasında yer alan haberlerde 36 yaşındaki polis memurunun geçen pazar günü Hessen eyaletinin Alsfeld beldesi yakınlarında aracıyla bir ağaca çarptığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu polis memurunun avukat Yıldız'a 2 Ağustos'ta tehdit mektubu gönderilmesinin ardından Hessen polisi içinde yapılan soruşturmada açığa alınan 38 polisten biri olduğu kaydedildi.

Ölen polis memurunun avukata mektubu gönderdiğinden doğrudan şüphelenilen 5 polis memurundan biri olmadığı ancak soruşturmanın derinleştirilmesi sonrası açığa alınan 38 şüpheliden biri olduğu ortaya kondu.

Öte yandan savcılığın kazaya ilişkin soruşturma başlattığı ve otopsi raporunun beklendiği belirtildi.

Ancak Alman basınında polis memurunun intihar etmiş olabileceği yorumları yapıldı.

NSU davasında tanık olan ve istihbarata çalışan bazı muhbirlerin şüpheli ölümlerinin ardından polis memurunun kaza yaparak ölmesi şüphe uyandırdı.

SEDA BAŞAY YILDIZ'A TEHDİT MEKTUBU GÖNDERİLMESİ

Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türkiye kökenli toplam 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) Münih'te görülen davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapan Seda Başay Yıldız'a 2 Ağustos'ta gönderilen mektupta kendisi ve ailesi ölümle tehdit edilmişti.

Bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti.

Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler’in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmiş, hakkında soruşturma başlatılan 5 polis, geçici olarak görevden alınmıştı.

Yıldız'a ocak ayında ikinci bir tehdit mektubu gönderilmiş aynı adreste oturan babasının, annesinin, eşinin ve çocuğunun isimlerinin yer aldığı "NSU 2.0" imzalı tehdit mektubunda, "Aklı ölmüş pis döner. Sen, polis meslektaşlarımıza ne yaptığının bilincinde değilsin." ifadeleri yer almıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Türk avukata tehdit soruşturmasında Alman polisin şüpheli ölümü

Çin’den ABD’ye 'orta yolda buluşma' çağrısı

Korkunç bir detay daha ortaya çıktı! İşkence ile öldürmüş...

ABD, Kuzey Kore bandıralı yük gemisine el koydu