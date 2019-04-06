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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.04.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Türk avukata ırkçı tehditle ilgili 38 polis açığa alındı

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Türk avukata ırkçı tehditle ilgili 38 polis açığa alındı

Almanya’da "NSU terör örgütü" imzasıyla ırkçı tehdit mektupları alan Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız, "Konuyla ilgili şu an Hessen eyaletinde 38 polis açığa alınmış, henüz araştırma devam ediyor." dedi.

Avukat Yıldız, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğunda katıldığı "NSU Davası" konulu konferansın ardından AA muhabirine, "Tehditlerin ardında Hessen polis teşkilatı mensuplarının olabileceği" iddiasını değerlendirip, konuyla ilgili son gelişmeleri anlattı.     

Yıldız, "Polisin bana verdiği bilgiye göre henüz bu konuda bir gelişme yok, yani tehdit mesajları gönderen insanı henüz tespit edememişler. Biz konunun üzerinde duruyoruz diyorlar ama umarım gerçekten üzerinde dururlar ve NSU davası gibi olmaz. Araştırmalar devam ediyor şu an için ancak henüz bir sonuç yok." diye konuştu.     

Kendisine ve ailesine yönelik ölüm tehditleri içeren 4 mektup aldığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:     

"Bu mektupların içeriği ailemle ve benimle ilgili tehditlerdi. Bizimle ilgili detaylı bilgilerin internet yada başka yerlerden bulunamayacak bilgilerdi. Örneğin özel adresim ve kızımın ismi gibi. Bu bilgilerin polis bilgisayarından alındığı tespit edildi."     

Konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyleyen Yıldız, "Bakalım bu tehditlerin arkasında hakikaten polis var mı yoksa bu bilgileri polis başkalarına mı verdi ve tehdit başkalarından mı geliyor? Bu bir soru işareti, henüz tespit edilmedi." dedi.     

Türk avukata ırkçı tehditle ilgili 38 polis açığa alındı

"38 POLİS AÇIĞA ALINMIŞ"     

Konuyla ilgili şu an Hessen eyaletinde 38 polisin açığa alındığını, henüz araştırmanın devam ettiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:     

"Bunlar gelecekte polis olarak çalışmaya devam edebilirler mi yoksa edemezler mi bilmiyorum çünkü onların dosyalarını ben incelemedim ama görevden alındığını söylediler, yani ağır bir suçlama var. Benim için önemli olan soru benim şikayetimden sonra mı bu 38 polisin sağcı olduğu ortaya çıktı? Daha önce hiç bunun üzerinde durulmamış mı? Daha önce bu polislerin amirleri bunu bilmemiş mi? İş arkadaşları bilmemiş mi? Yani her şeyin şimdi ortaya çıkması çok enteresan."     

"NSU 2.0" imzasıyla aldığı ve ölüm tehditleri içeren mektupların kendisini korkutmadığını ancak böyle bir şeyi asla kabul edemeyeceğini dile getiren Yıldız, "Ben çok tehdit mektubu alıyorum ancak bu mektup ayrıcalıklıydı, söylediğim gibi hakkımızda detaylı bilgiler vardı. Bunun resmi bir devlet bilgisayarından alındığını biliyordum ama açıkçası polis olduğunu düşünmedim. Ben de sonuçta bir avukatım ve kendimi nasıl savunacağımı biliyorum, o yüzden suç duyurusunda bulundum. Polis bu tehdit mektuplarını araştırdığını söylüyor. 38 polisi görevden aldıklarına göre demek ki bir şeyler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.     

OLAYIN GEÇMİŞİ     

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Yıldız'a, faksla ağustos ayında "NSU 2.0" imzası taşıyan ırkçı ve ölüm tehditleri içeren bir mektup gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti. Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler'in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmişti.     

Avukat Seda Başay Yıldız, Almanya'da 2000-2007'de 8’i Türk, biri Yunan ve biri de Alman polis olmak üzere 10 kişiyi öldüren, Köln’deki Keup Caddesi’ne çivili bomba saldırısında bulunan ve banka soyan  NSU terör örgütü davasında, 2000'de öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.       

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