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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
08.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türk askerine S-400 eğitimi haziranda başlıyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Türk askerine S-400 eğitimi haziranda başlıyor

Türkiye’nin Rusya’da satın almakta olduğu S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerini kullanacak Türk askeri personelin haziran ayından başlayarak beş ay boyunca Rusya’da eğitim göreceği iddia edildi.

Resmi TASS ajansına konuşan bir Rus yetkili, “100 kadar Türk askeri personelini mayıs ayı sonlarında Rusya’ya bekliyoruz. Bu grup haziran başından itibaren yaklaşık 5 ay sürecek S-400 hava savunma sistemlerini kullanma eğitimi alacak. Eğitim merkezinin nerede olacağını açıklamıyoruz, ancak tarihte ilk defa Türk askeri Çin’den gelecek benzer grupla aynı merkezde eğitim görecek. Böylesi ne Sovyetler Birliği döneminde ne de yeni Rusya tarihinde görüldü” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan 2.5 milyar dolara satın aldığı S-400’lerin temmuz ayında Türkiye’ye sevk edilmeye başlanması bekleniyor. Rusya’nın silah ihracatçı şirketi Rosoboroneksport hava savunma sisteminin Türkiye’de kasım ayında devreye girmeye hazır hale geleceğini açıklamıştı. ABD ise S-400’lerin gelmesi halinde Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılabileceğini iddia ediyor. 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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