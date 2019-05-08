Türk askerine S-400 eğitimi haziranda başlıyor
Türkiye’nin Rusya’da satın almakta olduğu S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerini kullanacak Türk askeri personelin haziran ayından başlayarak beş ay boyunca Rusya’da eğitim göreceği iddia edildi.
Resmi TASS ajansına konuşan bir Rus yetkili, “100 kadar Türk askeri personelini mayıs ayı sonlarında Rusya’ya bekliyoruz. Bu grup haziran başından itibaren yaklaşık 5 ay sürecek S-400 hava savunma sistemlerini kullanma eğitimi alacak. Eğitim merkezinin nerede olacağını açıklamıyoruz, ancak tarihte ilk defa Türk askeri Çin’den gelecek benzer grupla aynı merkezde eğitim görecek. Böylesi ne Sovyetler Birliği döneminde ne de yeni Rusya tarihinde görüldü” dedi.
Türkiye’nin Rusya’dan 2.5 milyar dolara satın aldığı S-400’lerin temmuz ayında Türkiye’ye sevk edilmeye başlanması bekleniyor. Rusya’nın silah ihracatçı şirketi Rosoboroneksport hava savunma sisteminin Türkiye’de kasım ayında devreye girmeye hazır hale geleceğini açıklamıştı. ABD ise S-400’lerin gelmesi halinde Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılabileceğini iddia ediyor.
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