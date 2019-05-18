Türk asıllı Hollandalı vekile Kudüs’te gözaltı
İSRAİL güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs’te dün sabah gözaltına alınan Türk kökenli Hollanda milletvekili Tunahan Kuzu daha sonra serbest bırakıldı.
Hollanda’da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi milletvekili Kuzu’nun siyasi danışmanı Doğukan Ergin, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzu ve kendisinin de aralarında bulunduğu dört kişinin “kimlik kontrolü” gerekçesiyle yaklaşık bir saat boyunca İsrail polisince Doğu Kudüs’te gözaltında tutulduğunu belirtti. Ergin, Kuzu’nun diplomatik pasaporta sahip olmasına rağmen gözaltına alındığını ve gözaltı süresince cep telefonlarına da el konulduğunu söyledi. Kuzu ve beraberindekiler, serbest bırakılmalarının ardından cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı.
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