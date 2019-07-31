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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DIŞ HABERLER SERVİSİ
31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Türk arı'ya kıymayın

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'Türk arı'ya kıymayın

Türkiye’de yaşayan Osmia Avosetta türü sadece 1 arı İngiltere’yi karıştırdı. The Telegraph gazetesi, Dalaman’da tatil yapan İngiliz Toy ailesinin bavulundan çicek içinde çıkan arının İngiltere’deki doğal hayata zarar vereceği gerekçesiyle öldürülmek istendiğini yazdı.

VİRÜS ŞÜPHESİ

Bristol’de yaşayan ailenin eve döndükten bir süre sonra farkına vardıkları arının evin arka bahçesinde yaşadığı ve evde yuva yaptığı belirtildi. “Türk arı” da denilen olay hakkında bilgi verilen İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (DEFRA), arının yaşamasının ekosisteme zarar verebileceğini açıklayarak, yakalanıp öldürülmesi gerektiği kararına vardı. Uzmanlar yerli olmayan arıların taşıdıkları muhtemel virüslerle yerel türlerin yok olmasına neden olabileceğini açıkladı.

YAKALAYAMADILAR

Sadece Türkiye ve İran’da yaşayan Osmia Avosetta türü arının henüz yakalanmadığı ve koza yapmaya devam ettiği belirtildi. Türkiye’den döndükten sonra evinin bahçesinde yabancı kozalar görmeye başladığını söyleyen 49 yaşındaki Ashley Toy, garip bir görüntüye sahip arı hakkında araştırma yaptıklarını ve bu arının Osmia Avosetta türü olduğunu anladıklarını söyledi. Telegraph’ın haberine göre, aile daha sonra durumu yetkililere bildirmiş.

EVE DE GİRİYOR

Ashley Toy’un eşi ise “Her sabah kapıyı açtığımızda içeriye giriyor. Daha sonra girip girip çıkıyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim” dedi. Hayvanın yetkililer tarafından ne zaman yakalanıp öldürüleceği ise bilinmiyor.

ARICI BAŞKAN: 1 ARI FACİA YARATMAZ

ARININ İngiltere’deki doğal hayatı etkileyeceği yönündeki karara itiraz ise İngiliz Arı Avcıları Derneği’nin (BBKA) eski başkanı Tim Lovett’ten geldi. Lovett, “Bir arı facia yaratmaz. Tehlikeli olması için kendisine üreyebileceği mümkün bir alan yaratması gerekir. Bunun şansı ise oldukça düşük. İngiliz makamlarının bir şeyler yapıyormuş gibi gözükmek istemesini anlıyorum ancak bir tehlike olduğunu düşünmüyorum” dedi. İngiltere’de yetkililer 2004 yılında Asya’dan gelen eşek arılarının çevrede görülmesinin ardından halka yabancı görünen arıları yetkililere bildirmesi çağrısında bulunuyor. Geçmişte ülkeye gelen eşek arılarının bal arılarına zarar vermesi ve bal arılarının neslinin tehlikede olması nedeniyle yetkililerin ‘yabancı arı’ vakalarına özel bir önem verdiği belirtiliyor.

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