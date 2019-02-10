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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
10.02.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Türk annenin umudu Anayasa Mahkemesi’nde

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Türk annenin umudu Anayasa Mahkemesi’nde

İzmirli Dilek Güneş ile Selanikli Georgios Tsakiridis’in kızları 3 yaşındaki Melis için verdiği velayet mücadelesinde, Yunan mahkemesinin anneyi, Türk mahkemesinin ise babayı haklı bulmasının ardından, Yargıtay küçük kızın velayetinin babaya verilmesine karar verdi. Kararın ardından Dilek Güneş’in son umut olarak başvurduğu Anayasa Mahkemesi’ndeki ön incelemeden sonra, dava dosyası önemli kategoride değerlendirilip komisyon yerine doğrudan 1’inci bölüme sevk edildi. Dosyayı inceleyecek olan 5 yüksek hakim, Melis için son sözü söyleyecek.

İzmirli Dilek Güneş ile iş için Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Selanikli Georgios Tsakiridis’in tanışmasından sonra başlayan arkadaşlıkları, kısa sürede aşka dönüştü. Çift, 27 Aralık 2014 tarihinde İzmir’in Urla ilçesinde yapılan düğünle dünya evine girdi. Düğünden kısa süre sonra çift, sık sık tartışmaya başladı.

Kızları Melis’in dünyaya gelmesine rağmen çiftin arasındaki sorunlar bitmedi. Yaşam biçimleri ve kültürel yapılarından dolayı sık sık tartışan çift, bebeklerine verecekleri isim nedeniyle bile büyük kriz yaşadı. Yaşadıkları tüm tartışmaları sonlandırmak, yeni bir hayat kurmak isteyen çift, kızları Melis henüz 40 günlükken Selanik kentinin Sindos köyüne taşındı.

Ancak Dilek Güneş, kızının doğumundan sonra hayalini kurduğu mutluluğu Yunanistan’a taşındıktan sonra da yaşayamadı. Eşi Georgios Tsakiridis’ın ve ailesinin üzerindeki baskısını arttırması üzerine daha fazla dayanamayan Dilek Güneş, 2016 yılının Haziran ayında Türkiye’ye döndü. Yunan yasalarına göre Georgios Tsakiridis’in verdiği yurt dışına çıkış izniyle İzmir’e dönen Dilek Güneş, boşanma davası açtı.

MAHKEMELER ZIT KARARLAR VERDİ

Anne Dilek’in, Yunan yasalarına göre Georgios Tsakiridis’in verdiği yurt dışına çıkış izniyle kızıyla birlikte İzmir’e dönüşünün ardından babaÿda kızının kaçırıldığı iddiasıyla Atina Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Ancak mahkeme Georgios hem Türkiye’ye dönüşlerine izin verdiği hem de çocuğun yaşının küçük olması nedeniyle anneye ihtiyacı olduğuna karar verip, babının taleplerini reddetti.

Boşanma davasına bakan İzmir 1’inci Aile Mahkemesi ise, ara kararla küçük Melis’in velayetini geçici olarak anne Dilek Güneş’e verdi. Ancak bu sırada uluslararası çocuk kaçırma iade davasının görüldüğü İzmir 7’nci Aile Mahkemesi ise Melis’in velayetini 2017 yılının Eylül ayında Yunan babaya verdi. Anne Dilek Güneş’in temyiz ettiği bu kararı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi, 2018 yılının Ocak ayında, çocuğun psikolojik açıdan sorun yaşayacağı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

Aynı davaya bir kez daha bakan 7’nci Aile Mahkemesi, bu kez çocuğun ruhsal olarak etkileneceği gerekçesiyle ilk kararının aksine babaya iade edilmesi istediğini reddetti. Yerel mahkemenin kararını bu kez de baba Georgios Tsakiridis temyiz etti. Temyiz talebinde dosyası ikinci kez inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi, ilk kararının aksine Melis’in babasına iadesine, Yunanistan’a götürülmesine izin verdi.

Hem yerel mahkemenin, hem de Bölge Adliye Mahkemesi’nin aynı dosyaya iki farklı karar vermesinden sonra davayı inceleyen Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi de, küçük Melis’in babasına iade edilmesi kararını onadı.

ANNENİN TÜM UMUDU ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Yargıtay’ın kararından sonra gözyaşı döken ve kızı olmadan yaşayamayacağını söyleyen Dilek Güneş, çocuğunu yanına alıp kayıplara karıştı. Bu arada Dilek Güneş, avukatı Mehmet Ali Keleş aracılığıyla son umut olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Annenin başvurduğu Anayasa Mahkemesi’nden de önemli bir adım geldi. Mahkemedeki ön incelemeden sonra dava dosyası önemli kategoride değerlendirilip, komisyon yerine direk olarak 1’inci bölüme sevk edildi. Şimdi dosyayı inceleyecek olan 5 yüksek hakim, Melis için son sözü söyleyecek.

Hukuki süreç hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Mehmet Emin Keleş, "Anayasa Mahkemesi, dosyayı önemli olarak değerlendirdi. Normalde iki hakimin değerlendirme yaptığı komisyona gitmesi gereken dosyamız, bir üst adım olarak bölüme direk gönderildi. Şimdi yüksek mahkemenin üyesi 5 hakim inceleyip kararını açıklayacak. Sürecin bizim lehimize sonuçlanacağına inanıyoruz. Melis, annesinden ayrılmayacaktır" dedi.

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