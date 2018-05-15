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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
15.05.2018 - 12:41, Son Güncelleme:

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'den ilk açıklama!

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'den ilk açıklama!

Trump yönetiminin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasıyla birlikte, Ankara-Washington arasındaki krizlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. ABD’nin kararına tepki olarak Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç istişareler için Türkiye’ye geri çağrıldı. Kılıç'ın istişareler için Türkiye’ye geri çağırmasıyla ilgili olarak ilk yorum Pentagon'dan geldi. Sözcü Pahon, Türkiye’nin büyükelçisini çağırma kararının Washington ile Ankara arasındaki işbirliğini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru karşısında, “Yakın NATO müttefikimiz Türkiye ile çeşitli ortak güvenlik kaygılarımız konusunda birlikte çalışmaya devam ediyoruz. DEAŞ’ı yenmeye dönük operasyonlarda vazgeçilmez bir ortak olmayı sürdürüyorlar” dedi.

Büyükelçilik açılışı için dün yaptığı yazılı açıklamada “Gururla kutluyorum” ifadesini kullanan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dışişleri bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra ilk ziyaretini İsrail’e yapmıştı. Bugüne kadar ABD Başkanı Donald Trump’ın pek çok dış politika hamlesine tepki göstermekten kaçınmayan ABD Kongresi’nde ise Kudüs ve Gazze’de yaşananlar konusunda büyük ölçüde sessizlik hakim.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın ne kadar süreyle merkeze çağrıldığını kestirmek güç. Ankara en son 2010 yılında Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin tasarının ABD Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından o zamanki Washington Büyükelçisi Namık Tan’ı geri çağırmıştı.

ABD ZİYARETİ

Büyükelçi Kılıç’ın istişareler için Ankara’ya çağrıldığı ortamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir süredir planlanan Pompeo randevusu için Washington’a gelmesini beklemek gerçekçi değil. ABD ile Menbiç’te varılan anlayış birliğinin hayata geçirilmesi için Pompeo ile kapsamlı görüşmelere bir an önce başlamak isteyen Ankara, Çavuşoğlu’nun Washington ziyareti için tarih bekliyordu. Pompeo bakanlık koltuğuna oturduğunun ertesi günü gittiği Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı marjında (27 Nisan) Çavuşoğlu ile kısa bir görüşme yapmıştı. O görüşmenin ardından Çavuşoğlu’nun mayıs ayında Washington’a gelmesi konusunda prensipte mutabık kalınmıştı.

Türkiyenin hamlesi sonrası ABDden ilk açıklama

Gazze'deki protestolara İsrail'in kanlı müdahalesinde, en az 60 kişi yaşamını yitirdi. 

Büyükelçilik açılışının kendisi kadar, açılış nedeniyle Kudüs ve Gazze’de aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu protestoculara karşı, İsrail’in kullandığı ağır şiddet karşısında ABD’nin sessiz kalması da Ankara açısından sorunu derinleştiren bir faktör.

İLK YORUM PENTAGON’DAN

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin büyükelçisini çağırma kararının Washington ile Ankara arasındaki işbirliğini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru karşısında, “Yakın NATO müttefikimiz Türkiye ile çeşitli ortak güvenlik kaygılarımız konusunda birlikte çalışmaya devam ediyoruz. DEAŞ’ı yenmeye dönük operasyonlarda vazgeçilmez bir ortak olmayı sürdürüyorlar” dedi.

Türkiyenin hamlesi sonrası ABDden ilk açıklama

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail’in Washington Büyükelçiliği tarafından  düzenlenen ‘bağımsızlık günü’ resepsiyonuna katıldı.

WASHINGTON’DAKİ RESEPSİYON KUTLAMAYA DÖNÜŞTÜ

Dünyadan ABD’ye yağan tepkilere rağmen birkaç küçük çaplı protesto dışında Washington’da hayat olağan akışında devam ediyor. İsrail’in Washington Büyükelçiliği tarafından pazartesi akşamı düzenlenen ‘bağımsızlık günü’ resepsiyonu adeta Kudüs büyükelçiliği kutlamasına dönüştü. Resepsiyona katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence şöyle konuştu: “İsrail’in yanındayız çünkü onun davası bizim davamızdır, onun değerleri bizim değerlerimizdir, onun kavgası bizim kavgamızdır. İsrail’in yanındayız çünkü yanlışın karşısında doğruya, kötünün karşısında iyiye, zulmün karşısında özgürlüğe inanıyoruz.”

Türkiyenin hamlesi sonrası ABDden ilk açıklama

Demokratların eski başkan adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in, Filistinliler'e karşı uyguladığı şiddeti eleştirdi.

BERNIE SANDERS DIŞINDA KONGRE’DEN SES YOK

Tepkilere aldırış etmeyen ise sadece Trump yönetimi değil. ABD Kongresi de büyük ölçüde bu konudaki sessizliğini koruyor. İsrail’in Filistinlilere karşı kullandığı şiddet konusunda şimdiye kadar tek ses Demokratların eski başkan adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders’dan geldi. Sanders sosyal medyada paylaştığı mesajında, “Hamas şiddeti İsrail’in silahsız protestoculara ateş açmasını meşrulaştırmaz” yazdı. Sanders, Trump’ın ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına ilk günden karşı çıkmış ve bu adımın hem İsrail-Filistin barışı için çabalara, hem de ABD’nin barış için arabuluculuk yapma kabiliyetine balta vuracağını savunmuştu.

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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