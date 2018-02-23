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    Türk aileye, Sırp gümrüğünde eziyet

    Ali VARLI
    23.02.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yaşayan Murat ve Fadime Özdemir çifti, mayıs ayında evlenecek kızları için İzmir’de satın aldıkları altınlar yüzünden Sırbistan’da kabus yaşadı. Sırp polisinin kaçakçılıkla suçladığı ailenin arabasına ve altınlarına el konuldu, para cezası kesildi, haklarında dava açıldı.

    ÖZDEMİR ailesi, şimdi bir yandan arabalarını ve altınlarını kurtarmak isterken, bir yandan da kaçakçı olmadıklarını ispatlamaya çalışıyor. Kalp hastası olduğunu söyleyen Murat Özdemir (43), Sırbistan sınırında yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı:
    “19 yaşındaki kızım Ebru’nun geçen ay nikahını kıydık. Mayıs ayında da düğününü yapacağız. Eşimle birlikte İzmir’e gidip kızımızın çeyizine koyacağımız ve düğününde takacağımız altınları aldık. Çeyizi rahat taşımak için kara yoluyla Türkiye’ye gittik. Kızımın istediği bilezik ve seti satın aldık. Çeyizdeki eksiklikleri de giderdik. Eşimin kolundaki bilezikleri, bilekliği ve benim bilekliğimle birlikte akrabaların düğün için gönderdikleri çeyrek altınları yolda çaldırmamak için torbaya koyduk. Torbayı da arabanın bagajına sakladık. İki hafta önce yola çıktık. Bulgaristan’ı geçtik. Sırp gümrüğünde polis arabayı kenara çekti. Tüm eşyaları indirdi. Bagajda bulunan altınları görünce bize kaçakçı muamelesi yaptılar, altınlara el koydular.”

    Türk aileye, Sırp gümrüğünde eziyet

    ARABAYA DA EL KONULDU
    “Altınları İzmir’de yeni aldığımızı gösterir faturaları beyan ettik. Bizi hiç dinlemediler. Onları ikna edemedik. Altınlarla birlikte arabamız da suç unsuru diye alıkonuldu. Gümrük yasalarına aykırı davrandığımız gerekçesiyle 900 euro kadar para ceza kestiler. Cezayı ödedim. Ödemesem beni tutacaklardı. Çeyizler ve kendi eşyalarımızla ortada kaldık. Sınıra yakın küçük bir yerleşim yerinde iki gün konakladık. Avusturya’dan akrabalarımız gelip bizi arabayla aldılar. Damadım da Viyana’ya geldi oradan bizi aldı. Tam bir perişanlık yaşadık. Eşim sinir krizi geçirdi, bayıldı. Doktor bile çağırmadılar.”

    Türk aileye, Sırp gümrüğünde eziyetHAKLARINDA DAVA AÇILDI
    “Sırplar bana dava açtı. O dava görülecek. Ayrıca ben de altınları ve arabamı kurtarmak için Sırp avukat tuttum. Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliği ile temas kurdum. Bana yardımcı olmalarını istedim. Ancak onlar bana sadece avukat ve tercüman önerebileceklerini söyledi. Ben de cumhurbaşkanına başvurdum. Ne olacak bilemiyorum. Hem arabamızdan, hem kızımın düğün altınlarından hem de eşim ile benim ziynet eşyalarından olduk. Sağlık nedenleriyle işimi kaybettiğim için maddi durumum da iyi değil. Kızıma yeniden düğün hediyesi ne alırım bilmiyorum. Eşimle şimdi bunun kavgasını yapıyoruz.”

    YAZILI BEYAN GEREKİYOR
    Sırbistan gümrük mevzuatı gereği yabancıların ülkeye giriş ve çıkışlarda yanlarında bulundurdukları 10 bin euro ve üzeri nakit para, eşdeğer döviz miktarı ile yüklü miktardaki değerli eşyaları (mücevherat, ziynet ve benzeri eşyaları) yazılı beyan etmeleri gerekiyor. Beyan edilmeyen para ve kıymetli eşyalara el konuluyor.

    Etiketler: Sırp , Almanya , Sırbistan , gümrük , avrupadan haberler
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