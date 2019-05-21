Türk aday AP seçiminde İngiliz iktidar partisi için yarışacak

İngiltere perşembe günü Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanırken, Türk kökenli AP üyesi adayı Neva Kadıoğlu-Novaky AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin ülkenin güney doğu bölgesinden gösterdiği adaylar arasında yer alan Novaky, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının Türkiye’nin yararına olacağını kaydetti.

Novaky, Brexit’in, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği koşullarını güncellemesini kolaylaştıracağını belirterek, “Mevcut Gümrük Birliği anlaşmasında, AB başka ülkelerle ticaret anlaşması imzaladıktan sonra Türkiye söz konusu ülkelere piyasasını açmak zorunda fakat o ülke Türkiye’ye piyasasını açmak zorunda kalmıyor. Brexit, mevcut AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasının da reformdan geçmesine olanak verecek.” diye konuştu.

“Brexit sonrasında İngiltere ile Türkiye arasında daha da olumlu bir ilişki gelişmesi mümkün.” ifadesini kullanan Novaky, “İngiltere’de yaşayan Türk kökenli vatandaşlar bu ülkenin ekonomisine ve topluma önemli katkılar yapıyor. Benim gibi İngiliz vatandaşları da iki ülke arasında köprüdür.” diye konuştu.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ

Novaky, AB referandumu sırasında Brexit yanlısı kampanyada Türkiye’nin olumsuz bir şekilde propaganda malzemesi yapılmasıyla ilgili olarak, ”Üç yıl önceki Brexit kampanyasına odaklanmaktansa, ileriye bakarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’de Brexit süresince aşırı sağ ve İslamofobik partiler ile grupların yükselişiyle ilgili soruya da Novaky, “Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) ya da aşırı sağ partilerin oy oranının yükselmesi beni üzüyor. Bu, dikkat edilmesi gereken bir konu. Ancak şu anda oy oranlarının yükselmesinin arkasında Brexit konusundaki katı duruşları var. Yükselişleri, İslamofobiye değil, İngiltere’nin AB’den ayrılması taleplerine bağlı.” yanıtını verdi.

Novaky, aşırı sağın, İngiltere’nin AB’den olabildiğince çıkılmasını savunduğunu belirterek, “Biz ise Muhafazakar Parti olarak vatandaşlarımızın haklarını ve ekonomik çıkarlarımızı koruyan bir anlaşmayla AB’den ayrılmaya önem veriyoruz.” diye konuştu.

"TÜRK OLMAK İNGİLTERE'DE DEĞİL, AB'DE ZOR"

Muhafazakar Partinin İngiliz toplumunun farklı kökenlerden gelen kesimleriyle diyalog kurmaya açık bir yapıda olduğunu belirten Novaky, şunları kaydetti:

“İngiltere’deki Türk toplumu bugüne kadar maalesef Muhafazakar Parti içerisinde çok aktif olmamış ve genel olarak siyasi hayata fazla girmemiş. Bu nedenle de İngiltere’deki Türk toplumu arasından milletvekili henüz çıkmadı. Umuyorum bu önümüzdeki yıllarda değişecektir. Fakat şunu da vurgulamak isterim, Türk kimliğim İngiliz siyasi arenasında olumsuz bir faktör olmadı. Avrupa Birliği içerisinde bir Türk olmak ve genç yönetici bir kadın olmak ise maalesef zordu.”

Novaky, Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Partiden İngiltere’nin Berkshire, Buckinghamshire, East Sussex, Hampshire, Isle of Wight, Kent, Oxfordshire, Surrey ve West Sussex şehirlerini de kapsayan güney doğu seçim bölgesinde 9. sırada AP milletvekili adayı olarak seçime girecek.

Ankara’da doğan ancak İngiltere’de büyüyen Novaky, bu ülkede ve Fransa’da siyaset bilimi eğitimi aldı. 2010 yılında bu yana AB bünyesinde çalışan Novaky, 2013 yılında AB’deki en genç Genel Sekreter unvanını kazandı.

AP SEÇİMLERİ

Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs'ta sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.

AB’den ayrılma kararı alan İngiltere de bu süreç henüz tamamlanmadığından AP seçimleri için 23 Mayıs’ta sandık başına gidecek. Anketlere göre İngiltere'deki AP seçimlerinde aşırı sağcı ve göçmen karşıtı siyasetçi Nigel Farage'ın liderliğindeki Brexit Partisi önde gidiyor.

Ancak İngiltere'nin AP seçimleri gerçekleştikten sonra AB'den ayrılması durumunda, bu ülkeye ait olan 73 sandalye Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile beraber Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

BREXIT KRİZİ

Araştırmalara göre, İngiltere'de seçmenler Brexit konusunda kutuplaşmış bulunuyor.

İngiltere ile AB, geçen ay yapılan zirvede, Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı. AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen hafta anlaşmanın haziran başında 4. kez parlamentoya sunulacağını bildirmişti.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i daha önce de 12 Nisan'a ertelemişti.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere halkı, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

Referandum kampanyası sırasında Brexit yandaşları, İngiltere’nin AB üyesi kalması durumunda yakında birliğe katılacağını savundukları Türkiye’den milyonlarca kişinin bu ülkeye göç edeceği iddiasını göçmen karşıtı propagandalarının malzemesi olarak kullanmıştı.