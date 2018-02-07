Turizm cennetinde siyasi kriz

HİNT Okyanusu’nda bin 200 adadan oluşan bir ülke olan Maldivler’de siyasi kriz baş gösterdi. Nüfusu yaklaşık 420 olan turizm cennetinde, iktidar kavgası yaşanıyor. 2013 yılında tartışmalı oy kullanımının olduğu bir seçimle iktidara gelen Maldivler Devlet Başkanı Abdulla Yamin Abdül Gayyum, Yüksek Mahkeme’nin geçen hafta hapisteki muhalif liderlerin serbest bırakılmasına ve milletvekilliğinden atılan 12 kişinin görevlerine iadesine hükmetmesi üzerine kararlara uymayacağını belirterek, önceki gün olağanüstü hal ilan etti. Dün de Yüksek Mahkeme’den iki yargıç ve Maldivler’in eski devlet başkanlarından Mamun Abdül Gayyum gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mamun Abdül Gayyum, Maldivler Devlet Başkanı Yamin’in baba tarafından kardeşi. 1978’den 2008’e kadar ülkeyi yöneten Mamun Abdül Gayyum, kardeşine karşı muhalif saflara geçmişti. Maldivler lideri Yamin Abdül Gayyum, Yüksek Mahkeme’nin koltuklarına geri dönmelerine izin verdiği 12 vekilin 85 üyeli parlamentoya yeniden girmesi halinde azledileceğinden endişe ediyor. Bu vekiller, Yamin’in en yakın müttefiklerinden biri olan Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed’in başkanlıktan indirilmesine destek vermişti.

YAMİN’DEN KOMPLO İDDİASI

29 Ocak’ta muhalefet partileri, hakkındaki yolsuzluk ve görevi suiistimal iddiaları nedeniyle Yamin Gayyum’un geçici olarak görevden alınması için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Başsavcı düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkeme’nin Devlet Başkanı Gayyum’u azledemeyeceğini açıklamıştı. Yüksek Mahkeme ise 1 Şubat’ta aldığı kararla vekillerin meclise dönmesine izin vererek Gayyum’un azlinin önünü açmış oldu ancak kararların uygulanmasını Gayyum engelledi. Yamin Gayyum, televizyondan yaptığı konuşmada “Olağanüstü hal ilan etmek zorundaydım çünkü bu yargıçları soruşturmak için başka bir yol yoktu. Komplonun ya da darbenin ne kadar büyük olduğunu bulmak zorundaydık” dedi.

‘MÜDAHALE’ ÇAĞRISI

- Maldivler’in demokratik şekilde seçilmiş ilk devlet başkanı unvanını taşıyan Muhammed Neşid ise sosyal medyadan Hindistan ve ABD’ye ülkedeki duruma müdahale etmeleri ve Yamin Gayyum’un indirilmesi için çağrı yaptı. Neşid, Twitter hesabından “Gözaltındaki hakimlerin ve tutuklu siyasi muhaliflerin serbest kalması için Hindistan, ordu tarafından desteklenen bir temsilci göndermeli. Fiziki bir varlık istiyoruz” diye yazdı.

ÇİN’E YAKINLAŞTI

- ABD ve Hindistan da Maldivler’deki durumdan endişe duyduklarını açıklarken, Başkan Yamin Gayyum’u mahkemenin kararına kulak vermeye çağırdı. Yamin Gayyum liderliğinde Maldivler’de yatırımları artan Çin ise krizin içerden çözülmesi gerektiği yönünde görüş açıkladı. Maldivler, Yamin Gayyum hükümeti döneminde Çin’le yakınlaşırken, eski İngiliz sömürgelerinin oluşturduğu Commenwealth’ten, 2016 yılında çıkmıştı.