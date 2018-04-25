Turistlere ev kiralanmasını yasaklayan ilk Avrupa şehri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTuristlere ev kiralanmasını yasaklayan ilk Avrupa şehri
GeriDünya Turistlere ev kiralanmasını yasaklayan ilk Avrupa şehri
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
25.04.2018 - 06:22, Son Güncelleme:

Turistlere ev kiralanmasını yasaklayan ilk Avrupa şehri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turistlere ev kiralanmasını yasaklayan ilk Avrupa şehri

İspanya'nın Majorca Adası'ndaki tatil kenti Palma, daire sahiplerinin evlerini turistlere kiralamasını yasaklayan ilk Avrupa kenti oldu.

Yasak kararı, kent sakinlerinin evlerin internet siteleri ve telefon uygulamaları aracılığıyla kısa süreli kiralanmasının kiraları yükselttiğinden şikayet etmeleri üzerine alındı.

Palma Belediye Başkanı Temmuz'da başlatılması planlanan yasağın, kitlesel turizmden mağdur olan tüm kentlere örnek olabileceğini söyledi.

Ancak işyeri sahiplerini temsil eden kuruluşlar çok sayıda ailenin, mali anlamda olumsuz etkileneceğini iddia ediyor.

Kararın arkasında ne var?

Palma, dünya genelindeki birçok kent gibi, kısmen internet siteleri ve uygulamalar üzerinden ev kiralanması nedeniyle ziyaretçi sayısında büyük artış yaşadı.

Solcu yerel yönetimden yetkililer, turistlere izinsiz kiralanan konut sayısının 2015-2017 arasında yüzde 50 arttığını belirtti.

Turizmin fiyatları yükselttiği şikayeti de var. Kentteki kiraların 2013'ten bu yana yüzde 40 arttığı, aynı zamanda turistlerin oturduğu mahallelerde gürültü ve kötü davranışlar nedeniyle koşulların kötüleştiği belirtiliyor.

Belediye Başkanı Antoni Noguera "Palma kararlı ve cesur bir kenttir. Kendin genel çıkarı adına bu yasağı koyduk ve bu anlamda bir denge kurmanın önemli olduğunu düşünen diğer şehirler içinde önayak olduk" dedi.

Müstakil evler, havaalanının yanı ve sanayi bölgeleri gibi koruma altındaki alanlarda bulunmuyorlarsa yasaktan muaf tutulacaklar. 

Palma Belediyesi'nin Şehir Planlama Müdürü José Hila "Palma'da evlerin tatilcilere kiralanması ve kiralardaki artış arasında bir parallellik var. Tüm Avrupa kentleri bu nedenle akşamdan sabaha değişim geçiriyor. Buna bir düzen geçirmek gerekiyor. Palma'da yine tatil için kiralanan evler olacak ama olması gerektiği yerde" dedi.

Palma, geçen yıl da izinsiz dairelerin ilanlarının yayınlanmasını yasaklamış ve kuralı ihlal edenlere büyük para cezaları getirmişti. Barcelona da benzer bir karar almıştı.

Karara tepkiler nasıl?

Palma Mahalleler Birliği Federasyonu Başkanı Joan Forteza, altı binden fazla imza toplayan dilekçenin sunulmasıyla alınan karardan memnun olduğunu söyledi.

Ancak, yerel küçük işletmeleri temsil eden Pimeco adlı kuruluş, ev kiralanmasının tüketimi arttırdığını ve çok sayıda ev sahibinin önemli bir gelir kaynağından mahrum kalacağını belirtti.

Ayrıca, kararın restoranlar ve dükkanlarda çalışanların işten çıkartılmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı. (BBC Türkçe)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Eğitime kadın eli değiyor, o zihniyet değişiyor…

Turistlere ev kiralanmasını yasaklayan ilk Avrupa şehri

Trump'tan Macron'a "kepek" temizliği

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?