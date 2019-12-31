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Haber Giriş: 31.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Turistler kapana kısıldı

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Turistler kapana kısıldı

Avustralya’da aylardır süren yangın felaketi nedeniyle Melbourne kentinin doğusundan ayrılmayı reddeden 30 bin turistin yangın çemberinde kapana kısıldığı belirtiliyor.

Uzmanlar, bu yılki yangınları 2009’da 180 kişinin öldüğü felakete benzetiyor. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde ormanlık alanlarda devam eden yangınların, yaşam alanlarını etkilemesi nedeniyle koala ve kangru popülasyonunu da ciddi anlamda tehdit etmesinden endişe ediliyor. Avustralya’da geçen eylülden bu yana devam eden yangınlarda 5 milyon hektar alan ve binden fazla ev kül oldu.

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