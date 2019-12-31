Turistler kapana kısıldı

Uzmanlar, bu yılki yangınları 2009’da 180 kişinin öldüğü felakete benzetiyor. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde ormanlık alanlarda devam eden yangınların, yaşam alanlarını etkilemesi nedeniyle koala ve kangru popülasyonunu da ciddi anlamda tehdit etmesinden endişe ediliyor. Avustralya’da geçen eylülden bu yana devam eden yangınlarda 5 milyon hektar alan ve binden fazla ev kül oldu.