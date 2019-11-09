Turist ‘katilleri’
Kampta fil ezdi: Afrika ülkesi Namibya’ya giden 59 yaşındaki Avustralyalı turist, Kunene bölgesindeki Huab nehrinde bir fil tarafından öldürüldü.
Yetkililer adı açıklanmayan şahsın normalde turistlere kapalı bir arazide kamp yaptığını ve tur rehberlerinin olup olmadığının incelendiğini açıkladı.
MİDESİNDEN ÇIKTI
Hint Okyanusu’ndaki La Reunion Adası’nda yüzerken kaybolan İskoç turist Martin Turner’ın kopmuş eli köpekbalığının midesinde bulundu. Talihsiz adamı araştırma amacıyla avlanan köpekbalığının midesinden çıkan alyanstan eşi teşhis etti.
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