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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
30.04.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

Turist kadın tacize uğrayınca böyle dayak attı!

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Turist kadın tacize uğrayınca böyle dayak attı!

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Leanna Car, İrlanda'ya ziyaretinde korkunç bir deneyim yaşadı. Başkent Dublin'de tacize uğrayan genç kadın yaşadıklarını ve tacizcisini nasıl 'dövdüğünü' anlattı...

ABD'li Leanna Carr geçtiğimiz hafta turist olarak Dublin'e gitti. 26 yaşındaki kuvvet antrenörü ve vücut geliştirme sporcusu, Dublin sokaklarında yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tacize uğradı.

Ancak tacizci Carr'ın kendisine 'çok güçlü' bir yanıt vereceğini bilmiyordu. Uğradığı tacize kayıtsız kalamayan genç kadın, adamın suratına yumruk attı.

Turist kadın tacize uğrayınca böyle dayak attı

Yaşadıklarını şöyle anlatıyor;

"Geçtiğimiz hafta Dublin'de sokakta gezerken, bir adam popomu sıktı, kahkahalarla gülmeye başladı ve şöyle dedi; 'Sen Amerikalısın, bu senin hoşuna gitmiştir'.

Yalnız seyahat etmek beni daha iyi bir insan yapmış ki, ilk tepkim yüzüne bir yumruk atmak oldu. Güpegündüz sokak ortasında böyle bir şey olunca, herkesin önünde ona bir ders vermem şart oldu."

Leanna şöyle diyor; "Siz görmemiş olabilirsiniz, ama bu cinsel taciz olmuyor anlamına gelmez. Hangi ülkede olursanız olun. Cinsel taciz her gün tanımadığınız insanlar tarafından size yapılıyor ve çoğu kadın bu durumda ne yapacağını bilmiyor."

Turist kadın tacize uğrayınca böyle dayak attı

Hiçbir zaman şiddet karşıtı olmadığını söyleyen Leanna, Twitter üzerinden ellerinin fotoğrafını paylaştı. Leanna, Twitter paylaşımında daha önce kimseyi yumruklamadığını ve geçmişte olsaydı böyle bir harekette bulunamayacağını belirtti.

Pek çok kadının tacize karşı gereken cevabı vermediğini söyleyen genç sporcunun paylaşımı Twitter'da 25 binin üzerinde beğeni aldı.

 

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