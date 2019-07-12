Türbülansa giren uçakta onlarca kişi yaralandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürbülansa giren uçakta onlarca kişi yaralandı
GeriDünya Türbülansa giren uçakta onlarca kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.07.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Türbülansa giren uçakta onlarca kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türbülansa giren uçakta onlarca kişi yaralandı

Kanada-Avustralya seferini yapan Kanada Havayollarına ait yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kanada’nın Vancouver kentinden Avustralya’nın Sydney şehrine sefer halindeki "Air Canada" uçağının türbülansa girmesi sonucu, 284 yolcu ve mürettebattan 37'sinin yaralandığı açıklandı.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 269 yolcu ve 15 mürettebatı ile Vancouver-Sydney seferini yapan Kanada Havayollarına ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Hawaii bölgesi Pasifik Okyanusu’nda şiddetli türbülansa girdi.

Ani türbülansa girdiği belirtilen ve Hawaii’nin başkenti Honolulu’daki Daniel K Inouye Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapan uçakta 9'u ciddi olmak üzere 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uçaktaki yolculardan Avustralyalı Jess Smith sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, uçağın sallanmaya başlamasıyla uyandığını ve insanların uçağın tavanına çarptığını gördüğünü söyledi.

Burnundan yaralandığını belirten bir başka yolcu Tay Maggs, ‘‘Burnum ezildi ve ağrıyor. Şimdi neden her zaman emniyet kemerini takmam gerektiğini biliyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Kanada Havayollarından yapılan açıklamada, yolcularla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını aktarılarak, Avustralya’ya uçuşun bugün öğle saatlerinde planlandığı duyuruldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İngiltere'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması
Tayland'da savaş uçağı düştü
AB'den skandal Türkiye açıklaması
"Onların tek suçu Boşnak ve Müslüman olmalarıydı"