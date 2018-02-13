Tura Mısır’dan başladı

Tillerson’ın programında Türkiye, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan yer alıyor. Dün Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarda bulunan Tillerson, Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri ile düzenlediği ortak basın toplantısında çeşitli mesajlar verdi.

- Tillerson, Washington yönetiminin Mısır’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelesine desteğini yineledi. Bununla beraber ABD’li Bakan, bu ülkede 26-28 Mart tarihlerinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin hür ve adil gerçekleştirilmesini de temenni etti.

- ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına karşın Bakan Tillerson, Washington’ın Ortadoğu’da İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barışa taraftar olduğunu vurguladı.

- Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ortadoğu turuna bugün Kuveyt ile devam etmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı’nın perşembe günü temaslar için Türkiye’de olması öngörülüyor.