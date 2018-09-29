Tüp patladı... Tüm binayı bir anda alevler sardı
Sırbistan, Novi Pazar kentindedeki Bor Binasında çıkan yangında altı kişi öldü.
Sabah saatlerinde, Bor Binasında bir gaz tüpünün patlamasıyla bir dairede yangın çıktı. Yangın diğer dairelere de sıçramasıyla, kısa sürede tüm binayı alevler sardı.
Vatandaşların yangına müdahalesi yetersiz kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayı gören diğer çevre sakinleri ise korku dolu anları cep telefonları ile görüntüledi.
Binanın bulunduğu sokağa girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, ellerindeki makineler ile binada mahsur kalan kişileri güvenli bir şekilde tahliye etmeye çalıştı.
Çevre sakinleri ve ekiplerin yardımıyla yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
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