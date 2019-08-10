Tüp bebek skandalı
ABD’nin Ohio eyaletinde 24 yıl önce tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen Rebecca Cartellone, geçen yılbaşında ailenin İtalyan köklerini araştırmaları için anne ve babasına DNA kiti hediye etti
Ancak DNA karşılaştırmasında Rebecca’nın Joseph Cartellone’nin kızı olmadığı ortaya çıktı. Rebecca’nın annesi Jennifer Cartellone’nin yumurtasının başka birine ait spermle döllendirildiği anlaşıldı. Kliniği dava eden aile şimdi Rebecca’nın biyolojik babasını arıyor.
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