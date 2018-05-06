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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
TUNUS (AA)
06.05.2018 - 23:37, Son Güncelleme:

Tunus'ta yerel seçimlerde Nahda birinci

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Tunus'ta yerel seçimlerde Nahda birinci

Tunus'ta devrimden sonra gerçekleştirilen ilk yerel seçimlerde, devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci olurken, Nida Tunus Partisi yüzde 22,5 ile ikinci sırayı elde etti.

Tunus devlet televizyonunun açıkladığı, resmi olmayan ilk sonuçlara göre parlementoda 69 vekille temsil edilen Nahda Hareketi Partisi oyların yüzde 27,5'ini alarak yerel seçimlerde birinci parti oldu. 

Parlamentoda 55 vekille ikinci parti durumundaki Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ülke genelinde ikinci sırada yer aldı. 

Nida Tunus Siyasi İşler Yetkilisi Burhan Besis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin yaptırdığı kamuoyu anketlerinde de Nahda Hareketi'nin Nida Tunus'un yüzde 5 üstünde görüldüğünü, anketlerde diğer partilerin ve seçim ittifaklarının çok daha geride kaldığını söyledi. 

Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimlerde oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi ve oyların sayımı devam ediyor. 

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), oy verme işleminin tamamlanmasından 3 saat önce ülke genelindeki katılım oranının yüzde 21 olduğunu açıklamıştı. 

Seçimin kesin sonuçlarının ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi gerekiyor. 

Tunus'ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler, daha önce dört defa ertelenmişti. 

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