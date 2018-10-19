Tunus'ta sel 6 can aldı
Tunus'u etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Tunus Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muiz Teria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zağvan kentinde suya kapılan 6 yaşında bir çocuk için termal kameralı insansız hava aracı (İHA) destekli yapılan yoğun aramalar sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.
Çocuğun cesedinin, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ifade eden Teria, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Sözcü Teria, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde çarşamba gününden beri etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 5 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
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