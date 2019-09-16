Tunus’ta seçimlere katılım düşük
Arap Baharı’nın fitilinin ateşlendiği Tunus’ta halk dün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandık başına gitti.
7 milyon 155 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 13 bin sandıkta oy kullanıldı. İkisi kadın 24 adayın yarıştığı seçimler için ülkede 6 bin kadar uluslararası gözlemci bulunuyor. Kesim olmayan rakamlara göre seçimlere katılım yüzde 35’te kaldı. Oy verme işlemlerinin yapıldığı merkezlerde, özellikle gençlerin seçime ilgi göstermediği görüldü. Seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek. Aday sayısının fazlalığı nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. İkinci turun 3 Kasım’dan önce yapılması gerekirken, 6 Ekim’de de parlamento seçimi yapılacak.
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