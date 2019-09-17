Tunus’ta iki yeni aday öne çıktı
TUNUS’ta 26 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday ipi göğüsleyemedi.
Kısmi oy sayımı sonuçları ve sandık başı anketleri siyaset sahnesinin iki yeni isminin ikinci tura kalabileceğine işaret ediyor. Buna göre muhafazakâr anayasa profesörü Kays Said ve vergi yolsuzluğu suçlamalarından ötürü tutuklu olan medya patronu Nebil el-Karvi yarışta önde gidiyor.
KATILIM DÜŞTÜ
Sandıkların yüzde 39’unun resmi sonuçlarına göre, Kays Said oyların yüzde 19’unu, Nebil el-Karvi yüzde 14,9’unu alarak ikinci tur için önde giderken Ennahda Hareketi’nin adayı Abdulfettah Moro ise yüzde 13,1’le üçüncü sırada yer alıyor. Arap Baharı sonrasında yapılan ilk seçimlerde katılım oranının yüzde 65 olduğu Tunus’ta önceki günkü seçimlere katılım yüzde 45 olarak gerçekleşti. Özellikle genç seçmenin düşük katılım göstermesi, ‘siyasetçilere verilmiş bir mesaj’ şeklinde yorumlandı.
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