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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.01.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Tunus'ta genel grev resmi faaliyetleri durdurdu

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Tunus'ta genel grev resmi faaliyetleri durdurdu

Tunus'ta 650 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarına zam yapılması talebiyle bugün greve gitti. Ülke genelinde uygulanan bir günlük grev nedeniyle tüm devlet daireleri kapatıldı, öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek, okulların tamamı tatil edildi.

Hayatın durma noktasına geldiği Tunus'ta havalimanı çalışanlarının da greve katılmasıyla dış hat uçuşlarında aksamalar yaşandı. Grev nedeniyle birçok ticari hava yolu şirketi seferlerini iptal etti.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, grevin balıkçı limanları, ulaştırma ve hava yolları sektöründe gece yarısından itibaren başladığını ve yüzde yüz başarılı olduğunu duyurdu.

BAŞBAKAN GREVİN ÜLKEYİ ZARARA UĞRATACAĞI UYARISI YAPMIŞTI

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, dün yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin bugün yapmayı planladığı grevin ülkeyi büyük zarara uğratacağı uyarısında bulunmuştu.

Şahid, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) ile yürütülen müzakereler sırasında ellerinden geleni yaptıklarını, devlet bütçesinin ve ülkenin imkanlarını gözetecek önerilerde bulunduklarını söylemişti.

Şahid, hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu durumun elverdiği ölçüde maaş artışı önerdiğini, bunun üstüne çıkılması durumunda daha fazla borçlanmak ve kredi almak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

UGTT, önceki gün hükümetle devlet memurlarının maaşlarında artış yapılması için yürütülen diyaloğun başarısız olduğunu açıklamış ve bugün greve gideceklerini duyurmuştu.

UGTT'nin "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.

Tunusta genel grev resmi faaliyetleri durdurdu

IMF İLE SENDİKA ARASINDA KALAN HÜKÜMET

Hükümetin 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

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