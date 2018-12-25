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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.12.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Tunus'ta bir kameraman kendisini yaktı

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Tunus'ta bir kameraman kendisini yaktı

Tunus'un batısındaki Kasrin vilayetinde ekonomik şartları protesto etmek için kendisini yakan kameraman hayatını kaybetti.

Tunus'ta ekonomik şartları protesto etmek için kendisini yakan kameraman Abdurrezzak Zerki'nin hayatını kaybetmesinin ardından olayın yaşandığı Kasrin vilayeti gece boyunca düzenlenen protestolara sahne oldu.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir yakınındaki Kasrin vilayetinde kendisini yakan kameraman Abdurrezzak Zerki'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Zorlu hayat şartları karşısında umudunu yitiren Zerki'nin içinde bulunduğu durumu protesto etmek için kendisini yaktığı ifade edilen sendika açıklamasında, kameramanın ölümünden "basın sektörünü iş kanunun denetiminden uzak çalıştırmaya müsaade eden devletin" sorumlu olduğu dile getirildi.

"KENDİ BAŞIMA DEVRİM YAPACAĞIM"

Tunus'un Kasrin vilayetinde yerel bir televizyon için çalışan Abdurrezak Zerki isimli kameraman dün kendisini ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Bu, Kasrin halkına bir çağrı. Ben, kendi başıma devrim yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

KASRİN'DE GECE DÜZENLENEN PROTESTOLARA MÜDAHALE

Tunuslu kameramanın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından Kasrin vilayeti gece saatlerinde protestolara sahne oldu.

Lastik yakıp barikat kurmaya çalışan ve polise taş atan göstericilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin 2011 yılında, yerel güvenlik güçlerinden gördüğü kötü muamelenin ardından kendini ateşe vererek hayatını kaybetmesi, kısa sürede pek çok ülkeye yayılan "Arap Baharı" adlı sürecin fitilini ateşlemişti.

2011'deki devrimin ardından Zeynel Abidin bin Ali yönetimini devirerek demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında büyük başarılar kaydeden Tunus, peş peşe gelen hükümetlerle istihdam, kalkınma, refah gibi devrimin ekonomik vaatlerini karşılamakta yetersiz kaldı.

Arap Baharı'nın son kalesi durumundaki Tunus, bugün, alım gücünün düşmesi, artan enflasyon, yüksek işsizlik ve özellikle genç işsizliği gibi sıkıntılarla mücadele ediyor.

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