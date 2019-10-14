Tunus’ta bağımsız cumhurbaşkanı
Arap Baharı’nın fitilinin ateşlendiği ilk ülke olan Tunus’ta halk, bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said ve Tunus'un Kalbi Partisi'nin lideri medya patronu Nebil el-Karvi arasındaki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.
Yaklaşık 7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 45 seviyesinde oldu.
Sandık çıkış anketlerine göre, bağımsız aday Kays Said oyların yaklaşık yüzde 72'sini aldı. Birinci turu yüzde 18.40 oy oranı ile ilk sırada tamamlayan ve sonrasında diğer adayların desteğini alan Kays Said, oylamadan önce de Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı yolunda favori isim olarak gösteriliyordu.
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