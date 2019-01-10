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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.01.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Tunuslu eski bakandan parlamentoda Türkiye çıkışı

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Tunuslu eski bakandan parlamentoda Türkiye çıkışı

Tunus meclisinde, dün Türkiye tarafından güvenlik ve savunma alanlarında kullanılmak üzere verilen 200 milyon dolar değerindeki kredi anlaşmasının görüşmeleri gerçekleştirildi. Kredi anlaşması, Tunus parlamentosunda düzenlenen oturumda 120 vekilden 109'unun "evet" oyunu aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, görüşmeler sırasında söz alan Nahda Hareketi Milletvekili Abdullatif Mekki, bazı vekillerin, Türkiye'den gelen anlaşmaya karşı ideolojik tavrını eleştirdi.

Mekki, "Ne zaman Türkiye veya Katar'dan bir kredi anlaşması bu meclise gelse kıyamet kopuyor. Türkiye veya Katar finansmanı konuşulduğunda, ideolojik nedenlerle kulaklarımızı kirleten bir senfoni dinliyoruz. Biz hiçbir ülkeyi savunmuyoruz. Ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz." diye konuştu.

Tunus'un bu krediyi Türkiye'den ihtiyaç duyduğu zırhlı araç ve diğer savunma sanayi ürünlerinin ülkesinde üretimini de öngören şekilde kullanabileceğine işaret eden Mekki, Hollanda'dan benzer savunma sanayi alımlarının meclisteki görüşmeleri sırasında bu tür ideolojik tavrın sergilenmediğini söyledi.

Mekki, Tunus'un Cendube vilayetinde ekim ayında gerçekleşen ve güvenlik güçlerinin hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak, "Cendube vilayetinde gerçekleşen saldırı sırasında askerlerimiz zırhlı araçlarla hareket ediyor olsalardı, bu elim hadise böyle sonuçlanmayacaktı. Aynı şekilde, bugün sınır bölgelerimizde sayısını bilmediğim onlarca karakol var ki hiçbirinin zırhlı aracı yok." diye konuştu.

Ülkesindeki siyasi üslubu eleştiren Mekki, şöyle devam etti:

"Tunus'un yeniden inşasında en büyük engel eski rejimden miras kalan siyasi söylemdir. Bu tavır, ilerlememize engel oluyor. Bazı ülkelere karşı çirkin bir tavır sergileniyor ve bu tümüyle ideolojik. Bazı ülkelerin ülkemizde yürüttüğü projelere karşı ses çıkarmayanlar, Türkiye konusu açıldığında eleştirinin dozunu kaçırıyor. Tamam, herkesin görüşünü paylaşma özgürlüğü var, biz de saygı duyuyoruz ancak bu, bazı vekiller tarafından stratejiye dönüşmüş durumda. Bu da ilişkilerimize zarar veriyor."

Kredi anlaşması, Tunus parlamentosunda dün düzenlenen oturumda görüşülmüş ve onaylanmıştı.

Anlaşmayla ilgili yasa tasarısının metnine göre, güvenlik ve savunma alanlarında kullanılmak üzere Türk Eximbank tarafından sağlanan kredinin 150 milyon doları Tunus Savunma Bakanlığına, 50 milyon doları ise İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek.

Krediyle, Tunus'taki güvenlik ve askeri kurumlara Türkiye menşeli teçhizat ve ekipmanların sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Tasarıya göre kredinin 7 yılda geri ödenmesi öngörülüyor.

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