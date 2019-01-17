‘Tüm tarafların çıkarlarını gözeteceğiz’
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘güvenli bölge’ye ilişkin, “Türkiye dahil Suriye’nin komşuları ve bölgedeki tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz” dedi.
Başkent Moskova’da 2018’i değerlendirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Lavrov, güvenli bölge oluşturmaya ilişkin sürecin Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Burada ana amaç ABD, Türkiye ve Rusya dahil BM’nin tüm üyeleri tarafından imzalanan Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Elbette Türkiye dahil Suriye’nin komşuları ve bölgedeki tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz” diye konuştu. Lavrov, “Irak ve Suriye gibi Kürt azınlıkların yaşadığı ülkelerde Kürtlerin sorunları merkezi hükümetler ile diyalog ile çözülmeli. Irak ve Suriye’de Kürtlerin merkezi hükümetlerle karşılıklı çıkarlar doğrultusunda devletlerin toprak bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde ilişki kurmasını önemsiyoruz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle