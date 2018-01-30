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    Tüm köye tünel kazıp gelenden geçenden para almışlar!

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 15:59 | Son Güncelleme:

     Afrin'in Kastel Cindo Köyü teröristlerden temizlendikten sonra yapılan incelemede köyün her yerine hendek ve siperler kazıldığı, evler arasında tünellerden bir ağ oluşturduğu belirlendi. Üstelik YPG'li teröristlerin köyde oluşturdukları kontrol noktasında, her geçen araçtan gümrük adı altında vergi aldığına dair belgeler de bulundu.


    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ile birlikte doğu cephesinde alınan Kastel Cindo Köyü de PKK/YPG’li teröristlerden arındırıldı. TSK ve ÖSO’nun yeni hedefi olarak belirlediği Bafelyun Tepesi’nin yanı başındaki köyde yapılan incelemede, teröristlerin her yere hendek ve siperler oluşturup, buradan neredeyse her eve tünellerle ulaştığı belirlendi.
    Teröristlerin köyde oluşturdukları kontrol noktasında, her geçen araçtan gümrük adı altında vergi aldığını gösteren belgeler bulundu. TSK'nın Suriye'de yürüttüğü Zeytindalı Harekatı'nın 11'inci gününde, geçen Pazar günü ele geçirilen Azez ile Afrin arasında bulunan en önemli nokta olarak kabul edilen Burseya Dağı’nın askeri üsse dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Burseya Dağı’nda dün başlatılan patlayıcı ve mayın arama tarama çalışması devam ederken, zaman zaman buraya yönelik saldırı ve taciz ateşi de obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile anında karşılık verilerek püskürtülüyor.
    KASTEL CİNDO TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI
    Burseya Dağı’nın özgürleştirilmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kürt kökenli Suriyelilerin yaşadığı Afrin’in Kastel Cindo köyü de teröristlerden arındırıldı. 5 yıldır PKK/YPG işgalinde bulunan köyde, teröristlerin savunma amaçlı yaptığı silindir siperler, beton tüneller, hendekler ve mevziler de ortaya çıktı.
    1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde yataklar ve yaşam malzemeleri olduğu belirlendi. Olası hava harekatlarından korunma amacıyla inşa edilen tünellerde, havalandırma boruları da dikkat çekti.

    Tüm köye tünel kazıp gelenden geçenden para almışlar

    HER EVİN ALTINDA TÜNEL
    Köyün girişinde yol boyunca kurulan ve üzerinde ‘Apo Asayiş’ yazılı olduğu görülen silindir mevzilerde teröristlerin silahlı olarak nöbet tuttuğu ifade edildi. Teröristlerin, köy girişindeki binaları da karargah olarak kullandığı saptandı, tüm evlerin altına betonarme tüneller inşa ettiği görüldü. Teröristlerin kendilerini kamufle etmek için mevzilerdeki mazgalların çevresini taş ve kum yığınları ile kapattığı görüldü.
    Öte yandan köydeki kontrol noktaları çevresinde bulunan, üzerinde sözde ‘Afrin Kantonu’ yazan belgelerin içeriğinde, teröristlerin her geçen araçtan vergi aldığı belirlendi. Kastel Cindo'nun yanı sıra devamındaki Katme ve Kefer Cenne köylerinde de örgüt üyelerinin vergi aldığı, ve evlerin altına tüneller kazdığı bildirildi. Bu iki köyün de harekat kapsamında kısa sürede özgürleştirileceği ifade edildi.
    HEDEFTEKİ BAFELYUN TEPESİ DE KALE GİBİ
    Kastel Cindo'nun alınmasının ardından, gözlerin çevrildiği Bafelyun Tepesi'nin de tıpkı Burseya Dağı gibi teröristler tarafından kale gibi inşa edildiği belirlendi. Tepenin hakim noktasına inşa edilen betonarme 2 silindir kuleden Kilis ve Azez’i hedef alın roket ve havan saldırıları düzenlendiği saptandı.

    Tüm köye tünel kazıp gelenden geçenden para almışlar

     

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    Etiketler: son dakika , menbiç , türkiye , terörist
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