Ãœye Ã¼lkelerin ulusal hukuk kurallarÄ±na gÃ¶re yapÄ±lan seÃ§imlerde genel olarak oy kullanma yaÅŸÄ± 18 olurken bu yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±, Avusturya ve Malta'da 16, Yunanistan'da da 17'ye indi. AP seÃ§imlerine katÄ±lÄ±m sadece BelÃ§ika, LÃ¼ksemburg, Bulgaristan, Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi'nde zorunlu olurken diÄŸer 23 Ã¼lkede serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan, AB Ã¼lkelerinden BelÃ§ika, Ä°spanya, Ä°talya, Almanya ve Yunanistan'da AP seÃ§imleri ile bazÄ± yerlerde belediye, bÃ¶lge, federal, eyalet ve Ã¶zerk yÃ¶netim seÃ§imleri de yapÄ±ldÄ±. Romanya'da halk, AP dÄ±ÅŸÄ±nda "Yolsuzluk suÃ§u iÅŸleyenlere af getirilsin mi? HÃ¼kÃ¼met acil kararname ile yolsuzluk suÃ§u iÅŸleyenleri affetsin mi?" sorusunun yÃ¶neltildiÄŸi referandum iÃ§in de oy kullandÄ±.Â

BirliÄŸin yasama organÄ± AP, AB Konseyi ile birliÄŸin yasalarÄ±nÄ± kabul ediyor ve bÃ¼tÃ§esini onaylÄ±yor.

AB'nin resmi takvimine gÃ¶re 20-21 Haziran'da AB Konseyi toplantÄ±sÄ± ve 2 Temmuz'da AP'nin seÃ§ilen Ã¼yelerinin ilk genel oturumu yapacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

SEÃ‡Ä°MLERE KATILIM ARTTI

AP, yaklaÅŸÄ±k 400 milyon AB vatandaÅŸÄ±nÄ±n katÄ±lma hakkÄ± bulunan AP seÃ§imleri sonucuna iliÅŸkin Ã¶ncÃ¼ tahminleri yayÄ±mladÄ±.

Buna gÃ¶re, 2014 yÄ±lÄ±nda katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼zde 42,6 oranÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi AP seÃ§imlerinde, 2019'da sandÄ±ÄŸa gitme oranÄ± yÃ¼zde 51'e yÃ¼kseldi.

Toplam 751 milletvekillinin belirlendiÄŸi AP seÃ§imlerinde, Avrupa Halk Partisi (EPP) ilk sÄ±rada yer aldÄ±. EPP'nin milletvekili sayÄ±sÄ± 173 olurken, EPP'yi 147 milletvekili ile Sosyal Demokratlar (S&D) izledi. Avrupa Ä°Ã§in Liberal ve Demokrat Ä°ttifakÄ± (ALDE) 102 milletvekili, Avrupa YeÅŸiller Partisi (EFA) 71 milletvekili, Avrupa MuhafazakarlarÄ± ve Reformistleri (ECR) 58 milletvekili, Uluslar ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler AvrupasÄ± (ENF) 57 milletvekili, Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler AvrupasÄ± ve DoÄŸrudan Demokrasi (EFDD) 56 milletvekili, Avrupa BirleÅŸik Solu-Ä°skandinav YeÅŸil Solu (GUE/NGL) 42 milletvekili Ã§Ä±kardÄ±. Geriye kalan 45 milletvekili ise baÄŸÄ±msÄ±z adaylardan seÃ§ildi.

ALMANYA'DAKÄ° AP SEÃ‡Ä°MLERÄ°NDE KAZANAN YEÅžÄ°LLER PARTÄ°SÄ° OLDU

Almanya'dakiÂ Avrupa ParlamentosuÂ seÃ§imlerinde kesin olmayan ilk sonuÃ§lara gÃ¶reÂ YeÅŸiller PartisiÂ yÃ¼zde 22 oy alarak birinci oldu.

Alman Birinci Televizyon KanalÄ± ARD'nin sandÄ±k Ã§Ä±kÄ±ÅŸ anketine gÃ¶re, YeÅŸiller oylarÄ±nÄ± bir Ã¶nceki seÃ§ime gÃ¶re yÃ¼zde 11,1 artÄ±rdÄ± ve AP'de 22 sandalye elde etti. BÃ¶ylelikle YeÅŸiller bir Ã¶nceki seÃ§imlere gÃ¶re oylarÄ±nÄ± iki kat artÄ±rdÄ±.

BaÅŸbakan Angela Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yÃ¼zde 21,9, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yÃ¼zde 6 oy aldÄ±. Buna gÃ¶re, Birlik Partileri toplamda yÃ¼zde 27,9 oy kazandÄ±. Birlik Partilerinin AP'deki sandalye sayÄ±sÄ± toplam 28 oldu. CDU'nun 2014'teki seÃ§imlere gÃ¶re oy oranÄ± yÃ¼zde 8 dÃ¼ÅŸtÃ¼.

AP seÃ§imlerinde en fazla oy kaybeden parti ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. SPD yÃ¼zde 15,6 oy alarak bir Ã¶nceki seÃ§imlere oranla yÃ¼zde 11,7 oy kaybetti. SPD bu sonuÃ§la tarihindeki en kÃ¶tÃ¼ hezimeti yaÅŸadÄ±.

HÃ¼r Demokrat Parti (FDP) oylarÄ±nÄ± yÃ¼zde 2,1 oranÄ±nda artÄ±ÅŸla yÃ¼zde 5,5'e Ã§Ä±kardÄ±.

Muhalefetteki Sol Partinin (Die Linke) oy oranÄ± yÃ¼zde 5,5 oldu.

AfD YÃœKSELÄ°ÅžÄ°NÄ° SÃœRDÃœRÃœYOR

OylarÄ±nÄ± yÃ¼zde 3,4 artÄ±ran aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Almanya iÃ§in Alternatif (AfD) partisi de yÃ¼zde 10,5 ile AP'de temsil edilmeye devam edecek.

AfD bu sonuÃ§la 6 olan milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ± 10'a Ã§Ä±karabilecek gÃ¼ce ulaÅŸtÄ±.

Ä°lk sonuÃ§lara gÃ¶re, Almanyaâ€™da AP seÃ§imlerine katÄ±lÄ±m oranÄ± yÃ¼zde 59 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Ãœlkede 2014'te yapÄ±lan AP seÃ§imlerine katÄ±lÄ±m yÃ¼zde 48'de kalmÄ±ÅŸtÄ±.

AP SEÃ‡Ä°MLERÄ°NÄ° Ä°SPANYA VE PORTEKÄ°Z'DE SOSYALÄ°STLER KAZANDI

AP'nin 751 parlamenterinden 54'Ã¼ne sahip olan

ki resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, Sosyalist Ä°ÅŸÃ§i Partisi (PSOE) 18 parlamenter ile birinci sÄ±rada yer aldÄ±. ABC ve El Diario gazetelerinde yayÄ±nlanan iki ayrÄ± sandÄ±k baÅŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±nda benzer Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°spanya'da 28 Nisan'da yapÄ±lan genel seÃ§imlerden birinci Ã§Ä±kan ancak tek baÅŸÄ±na iktidara gelecek Ã§oÄŸunluÄŸu yakalayamayan PSOE, AP seÃ§imlerinde de Ã¼lke siyasetinde birinci sÄ±radaki yerini korudu.Â

Resmi olmayan sandÄ±k baÅŸÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re PSOE 18, saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Halk Partisi 11-12, liberal saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ VatandaÅŸlar 8-9, Podemos 7, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Vox partisi 4-5, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan partiler Katalonya iÃ§in Birlik (JxCAT) ve Katalonya CumhuriyetÃ§i Solu (ERC) da 4-5 parlamenter Ã§Ä±kardÄ±.

Bu sonuÃ§lara gÃ¶re, Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapÄ±lan yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumundan dolayÄ± tutuklu yargÄ±lanan ve 26 Nisan'daki genel seÃ§imde milletvekili seÃ§ilen ERC'nin liste baÅŸÄ± adayÄ± Oriol Junqueras ile BelÃ§ika'ya kaÃ§an ve JxCAT'Ä±n liste baÅŸÄ± adayÄ± olan eski Katalonya Ã–zerk HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont'in AP parlamenteri seÃ§ildikleri belirtildi.

PORTEKÄ°Z'DEKÄ° SEÃ‡Ä°MLER

DiÄŸer yandan, AP'de 21 parlamenteri bulunan Portekiz'de de mevcut durumda azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼metiyle iktidarda olan Sosyalist Partinin (PS), resmi olmayan sandÄ±k baÅŸÄ± sonuÃ§lara gÃ¶re oylarÄ±n yÃ¼zde 30'undan fazlasÄ±nÄ± alarak birinci parti Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

AP SEÃ‡Ä°MLERÄ°NÄ° FRANSA'DA AÅžIRI SAÄžCILAR KAZANDI

Fransa'daÂ Avrupa Parlamentosu (AP) seÃ§imlerini, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶reÂ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Birlik PartisiÂ (RN), iktidardaki Cumhuriyet YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Hareketini (LREM) yÃ¼zde 1,2 puan farkla geride bÄ±rakarak kazandÄ±.Â

Ãœlke genelinde 34 listenin yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± AP seÃ§imlerini, Ipsos araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin resmi olmayan sandÄ±k baÅŸÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, RN yÃ¼zdeÂ 23,3 oyla kazandÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un kurucusu olduÄŸu iktidardaki LREM yÃ¼zde 22,1 oyla ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.

YeÅŸiller Partisi (EELV) yÃ¼zde 12,8 oy ile yÃ¼zde 8,3 oy alan merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisini (LR) geÃ§erek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya yerleÅŸti. EELV'nin, 2014 seÃ§imlerindeki oy oranÄ± yÃ¼zde 8,95 idi.

SeÃ§imde merkez sol Sosyalist Parti (PS) ve aÅŸÄ±rÄ± solcu Boyun EÄŸmeyen Fransa Hareketi (LFI) yÃ¼zde 6,7 oy aldÄ±.Â

AVUSTURYA'DA AP SEÃ‡Ä°MLERÄ°NDE MERKEZ SAÄž PARTÄ° BÄ°RÄ°NCÄ° Ã‡IKTI

Avusturyaâ€™da Avrupa Parlamentosu (AP) seÃ§imlerinde, resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re BaÅŸbakan Sebastian Kurzâ€™un liderliÄŸindeki Avusturya Halk Partisi (Ã–VP) yÃ¼zde 34,5 oyla birinci oldu.

Avusturya Devlet Televizyonu ORFâ€™nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± resmi olmayan sandÄ±k baÅŸÄ± sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, iktidardaki Ã–VP oylarÄ±nÄ± bir Ã¶nceki seÃ§ime gÃ¶re yÃ¼zde 7,7 oranÄ±nda artÄ±rarak, yÃ¼zde 34,5'e yÃ¼kseltti.Â

AP'nin 2014'teki seÃ§imlerinde 5 milletvekili Ã§Ä±karan merkez saÄŸ parti, bu seÃ§imlerde tahminlere gÃ¶re 7 milletvekili Ã§Ä±karacak.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÃ–) ise seÃ§imde yÃ¼zde 23,5â€™lik oyla ikinci parti oldu. Bir Ã¶nceki seÃ§imlerde 5 milletvekili Ã§Ä±karan partinin milletvekili sayÄ±sÄ± deÄŸiÅŸmezken, oy oranÄ±nÄ±n az da olsa gerilediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AÅžIRI SAÄžDA OY KAYBI

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Avusturya Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi (FPÃ–) eski Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Heinz Christian Stracheâ€™nin geÃ§en hafta basÄ±nda da yer alan, "2017â€™de, bir Rus yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n partilerine yardÄ±m yapmasÄ± durumunda devlet ihalelerinde Rusyaâ€™ya kolaylÄ±k saÄŸlanacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki ifadelerinin bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, partinin girdiÄŸi ilk seÃ§imde tahminlere gÃ¶re yÃ¼zde 2,2 oranÄ±nda oy kaybettiÄŸi kaydediliyor.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± FPÃ– 2014 seÃ§imlerinde yÃ¼zde 19,7 oy oranÄ±na ulaÅŸarak 4 milletvekilini APâ€™ye gÃ¶ndermiÅŸti. Bu seÃ§imlerde oyu 17,5â€™e gerileyen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar 3 milletvekili Ã§Ä±karabiliyor.Â

Avusturyaâ€™da 2017â€™de yapÄ±lan genel seÃ§imlerde ciddi bir hezimet yaÅŸayan YeÅŸiller Partisi, yÃ¼zde 4 seÃ§im barajÄ±nÄ± aÅŸamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in meclis dÄ±ÅŸÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±. AP seÃ§imlerinde yeniden toparlanmaya baÅŸlayan YeÅŸiller, yÃ¼ze 13,5 oy oranÄ±yla AP'ye 2 milletvekili gÃ¶nderebiliyor.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yÃ¼zde 8 oyla APâ€™ye bir milletvekili gÃ¶ndermeye hak kazandÄ±.

Ãœlkede 2014â€™teki seÃ§imlerde katÄ±lÄ±m oranÄ± yÃ¼zde 45,4 seviyesinde gerÃ§ekleÅŸirken, bu seÃ§imlerde katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼zde 55'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Avusturya'da 2014'teki seÃ§imlerde merkez saÄŸ Ã–VP yÃ¼zde 26,9 oy ve 5 milletvekili ile birinci, SPÃ– 24,1 oy ve 5 milletvekiliyle ikinci, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± FPÃ– ise 19,7 oy ve 4 milletvekili ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olmuÅŸtu.Â

YeÅŸiller Partisi 14,5'lik oyla 3, NEOS yÃ¼zde 8,1 ile bir milletvekili Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.Â