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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.08.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

Tüm gözler orada... Dikkat çeken hamle... Dönüyor mü?

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İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, ABD'de bir mahkemenin el koyma kararı aldığı petrol tankeri "Adrian Derya"ya eskortluk yapmak için Cebelitarık Boğazı'na donanma filosu gönderebileceklerini duyurdu. İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, İran tankerinin bugün denize açılmasının beklendiğini bildirdi. Öte yandan İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Derya" olarak değiştirmişti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Hanzadi, Denizciler Günü münasebetiyle düzenlenen törende, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına hükmedilen petrol tankerine İran donanmasının eşlik edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Hanzadi, "Adrian Derya'ya eskortluk yapmak için Cebelitarık'a donanma filosu gönderme kararı almadık ancak hükümet bizden böyle bir talepte bulunursa Deniz Kuvvetleri o bölgeye filo gönderme hazırlığına sahiptir." dedi.

BU GECE DÖNÜYOR

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, Twitter'dan, Cebelitarık'ın 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği "Grace 1" adlı tankerin bu gece denize açılmasının beklendiğini duyurdu.

Personelin gemiye biniş işleminin sürdüğünü belirten Baeidinejad, "Farklı güzergahlardan gelen iki mühendis ekibinin ulaşmasıyla geminin bu gece hareket etmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Tüm gözler orada... Dikkat çeken hamle... Dönüyor mü

Kararın ardından ABD'deki Columbia Bölge Mahkemesi, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı. İran, "Grace 1" adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Derya" olarak değiştirmişti.

Halen Cebelitarık kara sularında bekleyen tankerin bugün İran'a doğru hareket etmesi bekleniyordu.

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