Tüm dünyanın gözü orada... Trump'ın açıklamasına dakikalar kaldı
ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki nihai kararını bugün açıklayacak. Kanada, Meksika ve Avustralya'nın aralarında bulunduğu bazı ülkelerin söz konusu vergilerden muaf tutulacağı bildirildi.
Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerle ilgili kararını Washington saatiyle 15.30'da (TSİ 23.30) açıklayacağını söyledi.
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakereleri dolayısıyla Kanada ve Meksika'ya muafiyet tanınabileceğini belirten Trump, "Eğer uzlaşma sağlarsak, bu iki ülkeye büyük ihtimal gümrük tarifesi uygulamayacağız" dedi.
Trump, ayrıca, ABD'yle güçlü ticari ve askeri ilişkileri olan başka ülkelerin de kararın dışında bırakabileceğine işaret ederek, "Avustralya ile çok iyi ilişkilerimiz var. Avustralya ile ticaret fazlamız var. Muazzam bir ülke ve uzun süreden beri partnerimiz. Onlar için bir şeyler yapacağız, bazı başka ülkeler için de bir şeyler yapacağız. Gayet esnek olacağız."
Trump yönetiminin "hiçbir ülkeye muafiyet tanınmayacak" söyleminden geri adım atmasında, Cumhuriyetçi Parti'den ve Amerikan iş dünyasından gelen uyarıların etkili olduğu belirtiliyor.
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