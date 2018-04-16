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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
16.04.2018 - 20:43, Son Güncelleme:

Tüm dünyanın gözü o bölgede... Girmelerine izin verilmedi

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Tüm dünyanın gözü o bölgede... Girmelerine izin verilmedi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Ahmet Üzümcü, kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere Suriye'ye giden heyetin Duma kentine erişimine henüz izin verilmediğini açıkladı.

Tüm dünyanın gözü o bölgede... Girmelerine izin verilmedi

Ahmet Üzümcü, Şam yönetiminin, Suriye'ye giden OPCW heyetine Duma bölgesindeki güvenlik sorununun halen devam ettiğini ilettiklerini söyledi.

Üzümcü'nin verdiği bilgiye göre, Suriyeli yetkililer olayla ilgili 22 tanığın başkent Şam'a getirilmesini önerdi.

OPCW heyeti, kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere geçen hafta Suriye'ye gitmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May Avam Kamarası'ndaki konuşmasında Rusya'yı, Duma'daki saldırı ile ilgili gizleyen Suriye hükümetini desteklemekle suçladı. Theresa May, Rusya ve Suriye'nin, OPCW heyetinin saldırı bölgesinde bilgi toplamasını önlediğini söyledi.

BBC'nin HARDtalk programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu iddiayı reddetti. Sergey Lavrov, Duma kentinde kimyasal saldırı düzenlenmediğini söyledi.

LAHEY'DEKİ BÜYÜKELÇİLER TOPLANTISI GERGİN GEÇTİ
OPWC üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bugün Lahey'de yaptığı toplantıda da Duma'daki saldırı sonrası Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Toplantıya katılan İngiliz temsilci, OPCW araştırma ekibinin Duma'ya gidişine izin verilmediğini söyledi.

ABD temsilcisi ise Rusya'nın Duma'daki kanıtlara müdahale etmiş olabileceğini savundu. Amerikan Büyükelçisi, OPCW'yi "Suriye'nin kimyasal terör rejimini kınamaya" çağırdı.

Rusya temsilcisi ise iddiaları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığına göre, OPCW heyetinin Duma yolculuğu ABD, Fransa ve İngiltere tarafından gerçekleştirilen misilleme saldırısı nedeniyle ertelendi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, araştırma ekibinin Duma'ya gitmesi için Birleşmiş Milletler'in (BM) iznine ihtiyacı olduğunu ve OPCW'nin bu izni almadığını söyledi.

İngiltere Büyükelçisi ise OPCW ekibinin araştırma için BM iznine sahip olduğunu söyledi.

Rus temsilci İngiltere'yi "uluslararası toplumla dalga geçmekle" suçladı. Rusya Büyükelçisi'ne göre misilleme harekatına meşruluk kazandırmak için kimyasal saldırı iddiaları gündeme getirildi.

İngiliz temsilci ise OPCW üyelerinin birçoğunun sorumluluktan kaçtığını savunarak, üye devletlerin kimyasal silahların kullanımına çok uzun zamandan beri yeterince karşı olmadıklarını söyledi.

İngiltere Büyükelçisi, Suriye gibi ülkelerin tekrar zehirli gaz kullanma riski bulunduğunu belirtti.

BM ve OPCW'den bir ekip, geçen yıl Suriye rejiminin sarin gazı kullandığını belirtmişti.

İngiliz büyükelçisine göre, son dört yılda OPCW'ye Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin 390 rapor iletildi.

Ancak bu raporların doğru olup olmadığı belirsiz.

Tüm dünyanın gözü o bölgede... Girmelerine izin verilmedi

 

Son 24 saatte ne oldu? (16.04.2018-2) İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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