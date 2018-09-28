Tüm dünya canlı izlemişti: Ve karar verildi
ABD Senatosu Adalet Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme için aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh’ın adaylığını 10’a karşı 11 oyla onayladı. Adalet komisyonunda ifade veren Profesör Christine Blasey Ford'un sözleri canlı yayında takip edilmişti.
Cumhuriyetçi 11 üye lehte, Demokrat 10 üye ise aleyhte tercihte bulundu. Kavanaugh’ın Yüksek Mahkeme üyeliği, Senato Genel Kurulu’nda oylanacak. Oturumda kilit rol oynayan Arizona Senatörü Cumhuriyetçi Jeff Flake, FBI’ın Kavanaugh ile ilgili cinsel taciz iddialarını araştırması şartı ile lehte oy kullandı.
Bunun üzerinde Trump, FBI’a iddialara ilişkin soruşturma talimatı verdi. Kavanaugh’ı cinsel tacizle suçlayan isimlerden Christine Blasey Ford, önceki gün Adalet Komisyonu’nda ifade vermişti. Ford, 36 yıl önce okul partisinde Kavanaugh tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle