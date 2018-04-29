TÃ¼m dÃ¼nya bu fotoÄŸrafÄ± konuÅŸmuÅŸtu: BakÄ±n ne oldu?

Tüm dünya bu fotoÄŸrafÄ± konuÅŸmuÅŸtu: BakÄ±n ne oldu?
Bild gazetesi, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macronâ€™un ABD ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde Donald Trump ile Beyaz Sarayâ€™Ä±n bahÃ§esine diktiÄŸi sembolik Ã¶nem taÅŸÄ±yan meÅŸe fidanÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.Â
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ABDâ€™ye gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Beyaz Sarayâ€™Ä±n bahÃ§esine meÅŸe fidanÄ± dikmiÅŸti. Alman gazetesi Bild, Macronâ€™un iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostluÄŸu simgeleyen meÅŸe fidanÄ±nÄ±n Beyaz Sarayâ€™Ä±n bahÃ§esinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. ABD ve FransÄ±z arasÄ±ndaki dostluÄŸu haberleÅŸtiren gazete, haberde "Trump ve Macron'un diktiÄŸi aÄŸaÃ§ nerede?" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±.
SENARYODAN Ä°BARET
Haberin devamÄ±nda dostluk aÄŸacÄ±nÄ±n yerinde yalnÄ±zca sarÄ± bir lekenin kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. MeÅŸe aÄŸacÄ±nÄ±n FransÄ±zlar tarafÄ±ndan hediye edildiÄŸine deÄŸinilen haberde, basÄ±na dostluk pozlarÄ± veren liderlerin ajanslar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyaya verdikleri anlarÄ±n bir senaryodan ibaret olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Macron ile Trump'Ä±n birlikte Beyaz Saray bahÃ§esine diktikleri fidanÄ±n yerinde artÄ±k sararmÄ±ÅŸ Ã§imenler var
Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Almanlara karÅŸÄ± FransÄ±zlarÄ±n yanÄ±nda yer alan ABD'ye bir ÅŸÃ¼kran iÅŸareti olan aÄŸacÄ±n Beyaz Saray'da varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir hafta bile sÃ¼rmediÄŸine iÅŸaret edildi. Haberde, dikilen dostluk aÄŸacÄ±nÄ±n Beyaz Saray bahÃ§esinden sÃ¶kÃ¼ldÃ¼kten sonra akÄ±beti konusunda kimsenin bilgi sahibi olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
MeÅŸe fidanÄ±, Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda 2 bin ABD askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve Fransaâ€™nÄ±n kuzeyinde bulunan ormanlÄ±k alandan alÄ±nmasÄ± nedeniyle Ã¶nem taÅŸÄ±yor.
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