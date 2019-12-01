Tuhaf suçlama: Amazonları DiCaprio yakıyor
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD’li aktör Leonardo DiCaprio’nun Amazon bölgesinde çıkan yangınlardan kısmen sorumlu olduğunu iddia ederek “DiCaprio havalı adam, değil mi? Amazon’u yakmak için para veren” ifadelerini kullandı.
DiCaprio’nun çevre örgütü Earth Alliance, yağmur ormanlarında temmuz ve ağustos aylarında çıkan yangınların ardından Amazonların korunması için 5 milyon dolar yardımda bulunma sözü vermişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle