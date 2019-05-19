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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
19.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TSK’dan kritik bölgede devriye

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TSK’dan kritik bölgede devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Suriye’de Rusya’nın hava desteği ile rejim güçlerinin saldırılarını sürdürdüğü İdlib’in güneyine yakın bölgelerdeki gözlem kuleleri arasında önceki gün devriye yaptığı öğrenildi.

Denetleme amaçlı devriyeler daha önce rejim güçlerinin güvenlik duvarına taciz atışında bulunduğu Zaviye ile daha güneybatıdaki İştebrak’daki gözlem kuleleri arasında icra edildi. Zırhlı araçlarla yapılan devriye sırasında görev değişimi ile ihtiyaç duyulan mühimmat ve personel de gözlem kulelerine bırakıldı.

TEL RIFAT’TAN TACİZ ATIŞI

İdlib’in güneyinde Rusya destekli rejim güçlerinin saldırıları dün de devam etti. En güney ucundaki Latamina ile Han Şeyhun arasında kalan bölge Hama kırsalında konuşlu rejim ordusunun topçu ve füze birlikleri tarafından vuruldu. Suriye’de terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Tel Rıfat bölgesinden ise Fırat Kalkanı bölgesinde konuşlu TSK unsurlarını hedef alan taciz atışları yapıldı. Azez civarında konuşlu Fırtına obüsleri taciz atışlarının yapıldığı Minag Havaalanı ile Tel Rıfat merkezi ve Ain Dikneh’deki terör mevzilerini misliyle vurdu.

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