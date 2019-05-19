TSK’dan kritik bölgede devriye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Suriye’de Rusya’nın hava desteği ile rejim güçlerinin saldırılarını sürdürdüğü İdlib’in güneyine yakın bölgelerdeki gözlem kuleleri arasında önceki gün devriye yaptığı öğrenildi.
Denetleme amaçlı devriyeler daha önce rejim güçlerinin güvenlik duvarına taciz atışında bulunduğu Zaviye ile daha güneybatıdaki İştebrak’daki gözlem kuleleri arasında icra edildi. Zırhlı araçlarla yapılan devriye sırasında görev değişimi ile ihtiyaç duyulan mühimmat ve personel de gözlem kulelerine bırakıldı.
TEL RIFAT’TAN TACİZ ATIŞI
İdlib’in güneyinde Rusya destekli rejim güçlerinin saldırıları dün de devam etti. En güney ucundaki Latamina ile Han Şeyhun arasında kalan bölge Hama kırsalında konuşlu rejim ordusunun topçu ve füze birlikleri tarafından vuruldu. Suriye’de terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Tel Rıfat bölgesinden ise Fırat Kalkanı bölgesinde konuşlu TSK unsurlarını hedef alan taciz atışları yapıldı. Azez civarında konuşlu Fırtına obüsleri taciz atışlarının yapıldığı Minag Havaalanı ile Tel Rıfat merkezi ve Ain Dikneh’deki terör mevzilerini misliyle vurdu.
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