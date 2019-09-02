TSK’dan İdlib’e yeni askeri konvoy
Suriye'de İdlib bölgesinin kuzeyinde ABD liderliğindeki koalisyon gücünün önceki gün yaptığı hava saldırısında terör örgütü El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) liderlerinin öldüğü ileri sürüldü.
Suriye’den haber veren yerel kaynaklar, cihatçı örgütlerin yaptığı gizli toplantı yeri koordinatlarının HTŞ içinde lider konumda olduğu bilinen ve koalisyon adına çalışan bir ajan tarafından verildiğini, ABD’nin bu bilgi doğrultusunda Rusya ve Türkiye’yi bilgilendirmeden hava harekâtı düzenleyerek en az 40 militanı öldürdüğünü iddia etti.
ATEŞKESE UYULMUYOR
Muhalifler, rejimin tek taraflı ilan ettiği ateşkese kendisinin uymadığını kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yakınlarında 7 numaralı gözlem kulesinin bulunduğu Serakib ile Tuh, Batı Deyr, Doğu Deyr, Cercenaz, Kefrenbil, Kefer Secne, Hiş ve Ureynibe bölgeleri rejim güçlerinin karadan yaptığı havan ve top atışlarıyla vurduğu yerler oldu.
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