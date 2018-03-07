Truva Atı’yla, peri bacalarıyla, Apollon Tapınağı’yla Berlin’deyiz

TÜRKİYE’nin en çok turist ağırlayan kenti Antalya, bu yıl erken rezervasyon taleplerine de yansıyan Almanya pazarındaki yüzde 50- 70’lere varan orandaki artışın verdiği moralle ITB Berlin’e çıkarma yaptı.

Antalya’dan ITB Berlin’e katılacaklar için geçen yıllarda 2 olan uçak sayısı, bu yıl 4’e çıkarıldı. Antalyalı turizmciler, Corendon Havayolları’na ait 2, SunExpress Havayolları’na ait 2 olmak üzere toplamda 189’ar kişilik 4 özel uçakla Berlin’e geldi. Diğer turizmcilerle birlikte Antalya’dan gelenlerin sayısının 800 olduğu bildirildi.

Almanya’dan 2015 yılında 3 milyon turist ağırlayan Antalya, 2016’da yüzde 34 düşüşle 1 milyon 975 bin, 2017’de de yüzde 16’lık düşüşle 1 milyon 658 bin turist sayısına gerilemişti. Türk turizm sektörü temsilcilerine göre, yüzde 60 ile 80 arasında, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig’in açıklamasına göre ise yüzde 69 oranında artış gösteren erken rezervasyon rakamlarına göre, bu yıl Türkiye’ye en az 4 milyon Alman turist bekleniyor. 4 milyon turistin, 3 milyona yakınını da Antalya hedefliyor.

ANTALYA İÇİN 1000 METREKARE

Fuara 5 kıta ile 180’den fazla ülkeden 109 bini ticari ziyaretçi olmak üzere toplam 160 bin kişinin katılması bekleniyor. Türkiye, 7 milyon euroluk ciro hedeflenen ITB Berlin’e, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 3 bin 79 metrekarenin üzerinde stantla katılım sağlayacak. Bu yıl Antalya başta olmak üzere İstanbul ve Muğla’nın da aralarında olduğu kentler, bu alan içinde daha etkin ve özel konuma sahip olacak. Antalya’nın tanıtımının yapılacağı stant alanı ise 1000 metrekare olacak.

KAŞ’TAN GAZİPAŞA’YA

Antalya, fuarda Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar dünyaca ünlü sahilleri, konsept ve hizmet kalitesiyle otellerinin tanıtımının yanı sıra futboldan golfe, kongreden gastronomiye, Likya yollarından St. Paul antik yollarına, yaylalarından Toroslar’daki doğa alanları ile doğa sporlarına Manavgat, Kurşunlu, Düden gibi şelalelerinden Köprülü Kanyon, Göynük, Düden gibi kanyon ve rafting alanlarına Perge, Aspendos, Patara, Termessos, Kaleiçi gibi onlarca antik kentinden Yörük kültürüne kadar her yönüyle ITB Berlin’de temsil edilecek. Fuarda, Alman pazarı başta olmak üzere Avrupa’nın tüm pazarlarına da tanıtım imkanı bulunuyor.

HEPSİ BERLİN’DE

Türkiye fuar dolayısıyla Truva Atı’nı, Kapadokya’nın peri bacalarını, İzmir’in saat kulesini, Antalya’nın Apollon tapınağını, İstanbul’un Galata kulesini Berlin’e taşıdı.

Türkiye standında bir de sanatçı mahallesi oluşturuldu. Geleneksel el sanatlarının tanıtılacağı mahallede hat, çini, ebru, cam, çömlek ve kazaz (tel işleme) sanatçıları çalışmalarını sergiliyor.

BAKANLAR DA KATILACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yanı sıra sektörün tüm sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bu fuarda olacak.

TÜRKİYE CİDDİ ÇIKIŞ YAKALAYACAK

Türklerin sahibi olduğu acentelerin tek çatı altında toplandığı Türk Acenteler Birliği (COOP TRR), CMT Stuttgart, ABF Hannover, Reisen Hamburg ve Freizeit Nürnberg’ten sonra ITB Berlin’e katılacak. COOP TRR, ITB Berlin’de 25 numaralı salonda tanıtım yapacak. Almanya’nın dört şehrinde katıldıkları fuarları değerlendiren COOP TRR CEO’ları Cumhur Sefer ve Fatih Şenel, “Freizeit Nürnberg, COOP TRR olarak katıldığımız 4’üncü turizm fuarı oldu. ITB Berlin ile 5’inci fuara katılmış olacağız. Türkiye tanıtımına katkı sağlamak için kısa bir süre önce kurduğumuz COOP TRR, önümüzdeki süreçte çalışmalarına aynı hızda devam edecek. Katıldığımız fuarlarda Türkiye’ye karşı dikkat çeken bir ilgi var. Türkiye bu sene Almanya pazarında ciddi bir çıkış yapacak” dedi.

GERİLEME GEÇİCİYDİ

Türkiye Koordinatörü Hasan Çetin ise Türk otelleriyle birlikte katıldıkları fuarlarda önemli bir tanıtım çalışmasına imza attıklarını söyledi. Almanya pazarındaki Türkiye ilgisini de değerlendiren Çetin, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Alman tatilciler için Türkiye çok özel bir tatil destinasyonudur. Türk turizmi için de Alman tatilcilerin yeri ayrıdır. Bu nedenle son iki yılda Almanya pazarında yaşanan gerileme geçiciydi. Almanya pazarında yükselişe geçeceğimiz bir yıl yaşayacağız” diye konuştu.





KADINLAR 8 MART’TA MESAJ VERECEK

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesinde bulunan Antalya Kadın Müzesi (AKM), Türkiye standında ‘Yörük Gelini’ defilesi yapacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Yörük defilesinde tüm dünya kadınlarına barış mesajı vereceklerini dile getiren ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, “Türk kadınını hem gelenekleriyle, hem değerleriyle hem de modern yapısıyla temsil etmek ve Türk kadını algısını olumluya dönüştürmek için Antalya’da yaşayan iş kadınlarının gönüllü katılımıyla 2018 Berlin Turizm Fuarı’nda ‘Yörük Gelini’ defilesini gerçekleştirileceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türk kadını, Berlin’den tüm dünya kadınlarına ‘barış mesajı’ verecek. Turizmin dili barıştır. Dünyada turizmin yaygınlaşması barışı getirir ve sürekli barışın tesisiyle mümkündür. Turizm yapmak istiyorsak dünya da barışı kendimize hedef koymalıyız. 10 Mart 2018’de ise tüketici gününde yine Türk kızlarıyla defile tekrarlanacak” dedi.