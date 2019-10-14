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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’tan YPG’ye ‘Umarım çekilirler’

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Trump’tan YPG’ye ‘Umarım çekilirler’

ABD Başkanı Trump, terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin sınırdan çekilmesini umduğunu söyledi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise, Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki Amerikan askerlerini güneye çekme emri verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK’nın Türkiye sınırından çekilme eğiliminde olduğunu ve örgütün çekilmesini umduğunu ifade etti. Washington’da seçmenleriyle bir araya gelen Trump, ABD askerlerini Barış Pınarı harekâtı bölgesinden çekme kararını değerlendirdi. Geçen yıl “Irak ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında kaldığını” belirten Trump bu sefer de, “Türkiye ile YPG/PKK arasında kaldığını” ifade etti. Trump, “Kürtler (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey” dedi.

‘50 YIL DAHA KALMAMALIYIZ’

ABD askerlerini bölgeden çekme kararına ilişkin Trump, “Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye-Suriye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız” dedi. Başkan Trump, kararı ne olursa olsun medyanın hedefi olacağını belirtti. YPG/PKK terör örgütünün çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, “Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor” diye konuştu.

YENİ TWEET’LER PAYLAŞTI

Bu arada ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden Suriye’deki gelişmelerle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Trump Twitter’dan, “Bizi Ortadoğu bataklığına sokan, 8 trilyon dolar ve binlerce yaşamın (karşı taraf da hesaba katılınca milyonlarca) yok olmasına sebep olan insanlar orada savaşmaya devam etmemizi istiyor. Hiçbir fikri olmayan insanları dinlemeyin. Onlar beceriksiz olduklarını kanıtladı” diye yazdı. Trump paylaştığı bir başka mesajda da, “Türk sınırındaki yoğun çatışmaya dahil olmamamız çok akıllıca oldu. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sokanlar halen savaşmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdikleri konusunda hiçbir fikirleri yok.” dedi. Tweet'lerini sürdüren Trump, iki yıl önce Irak’ın Kürtlerle savaşmaya hazırlandığını hatırlatarak, “Pek çok kişi bizim Irak’a karşı Kürtlerle birlikte savaşmamızı istemişti. ‘Hayır’ dedim ve Kürtler savaşı terk etti, iki kez. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor” dedi.

Türkiye’nin, PKK’yı tüm teröristlerin en kötüsü olarak gördüğünü söyleyen Trump, “Başkaları, bir taraf veya diğerinin safında savaşmak istiyorsa gelmek isteyebilir. Bırakın gelsinler. Durumu yakından takip ediyoruz. Bitmeyen savaşlar!” dedi.

YAPTIRIM MESAJI

Trump daha sonra ise şu tweet’i paylaştı: “Demokratlar dahil, Senatör Lindsey Graham ile Türkiye’ye yönelik ağır yaptırımları ele alıyoruz. Hazine Bakanlığı harekete geçmeye hazır, ilave yasalara bakılabilir. Bu konuda büyük uzlaşma var. Türkiye, bunun yapılmamasını istedi. Bizi izlemeye devam edin!”

'KUZEYDEKİ TÜM ASKERLER ÇEKİLİYOR'

Diğer tarafından Amerikan CBS televizyonun “Face The Nation” programına katılan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki tüm ABD birliklerinin güneye hareket etmesi emrini verdiğini söyledi. Buna göre Esper, 1000 askerin bölgeden çıkarılacağını kaydetti, ayrıca giderken arkalarında herhangi bir askeri ekipman bırakmadıklarından emin olmak istediklerini vurguladı. Amerikan AP’nin aktardığına göre Esper, Trump’ın askerlere Suriye’yi tamamen terk etme emri ise vermediğini belirtti. Esper, Türk güçleri ile ABD destekli Suriyeli Kürt gruplar arasındaki çatışmanın ABD ordusu için “savunulamaz” hale geldiğini, öte yandan SDG’nin Esad ile anlaşmaya çalıştığını söyledi.

Mark Esper ayrıca, “Son 24 saatte, (Türklerin) muhtemelen taarruzlarını orijinal olarak planladıklarından daha güney ve batıya genişletmeye niyetli olduklarını öğrendik” dedi.

Trump’tan YPG’ye ‘Umarım çekilirler’

MERKEL VE MACRON'DAN ORTAK AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye’ye Barış Pınarı harekâtını durdurma çağrısında bulundu. Merkel ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Macron, “Ortak dileğimiz saldırının durması” dedi ve Türkiye’nin operasyonunun “dayanılmaz insani sonuçlara neden olacağını” öne sürdü. Merkel ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir saat konuştuğunu ve “Türkiye’nin saldırısını durdurmalıyız” dediğini aktardı. “Burada insani nedenler var” diyen Merkel, “Kürtlere karşı bu durumu daha fazla kabullenemeyiz. Başka bir çözüm mutlaka bulunur” ifadelerini kullandı.

RUS GENERALDEN MÜLTECİ UYARISI

RUSYA’nın Suriye’deki komutanlarından General Aleksey Bakin, Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtını başlattığı Fırat’ın doğusunda 100 bin civarında yeni mülteci kitlesi oluştuğunu ilan etti. Rus komutan ayrıca Türkiye’nin harekâtı ile birlikte Suriye’nin diğer bölgelerinde de silahlı çatışmaların arttığını iddia etti. General Bakin, “Türkiye’nin başlattığı askeri harekât neticesinde bu bölgede 100 bin civarında yeni mülteci hareketliliği gözleniyor. Çatışmaların yaşandığı bölgelerden göç etmeye başlayan yerli halk, Kamışlı ve Haseke çevresinde toplanmaya başladı. Halk yetersiz tıbbı hizmet ve gıda eksikliğinden şikayetçi” dedi. Bakin ayrıca SDG kontrolünde DEAŞ'lıların tutulduğu 7 cezaevi ve 8 kamp olduğunu, buralarda 14 bin 650 militan ve 105 bin 900 aile üyesi bulunduğu bilgisini verdi.

Trump’tan YPG’ye ‘Umarım çekilirler’

Birleşmiş Milletler’den (BM), operasyonla ilgili yapılan son açıklamada ise, evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 130 bine ulaştığı kaydedildi. Bu sayının üçe katlanmasının beklendiği de belirtildi. Nerdun HACIOĞLU

ABD’DEN SURİYE’DE AZINLIKLARA YARDIM KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki etnik ve dini azınlıkların haklarının korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara 50 milyon dolarlık yardıma onay verdi. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada Trump’ın, Suriye’de “acı çeken” etnik ve dini azınlıkların korunmasına çok önem verdiği belirtildi. Açıklamada, “Başkan Trump, Suriye için orada acı çeken etnik ve dini azınlıkların korunması ve insan haklarının iyileştirilmesi için 50 milyon dolarlık yardımı serbest bıraktı” ifadelerine yer verildi. Söz konusu yardımın, Suriyeli insan hakları savunucu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ve rehabilitasyon süreçleriyle uğraşan yardım kuruluşlarına gönderileceği bildirildi.

'TÜRKİYE UZUN SÜRE HAZIRLIK YAPTI'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Barış Pınarı harekâtı için Türkiye’nin uzun süre hazırlık yaptığını söyledi. Stoltenberg, Yunan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, “Türkiye niyetlerini açıklamıştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, oluşturmak istedikleri güvenli bölge ile ilgili niyetlerini haritada göstererek açıkça ortaya koymuştu. Bunun için uzun süre çalıştılar” dedi. Yorgo KIRBAKİ / ATİNA

'YPG, PKK’NIN SURİYE UZANTISI'

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili YPG’den terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak söz etti. DEAŞ’ı Suriye’de yenmek için sahada bir ortağa ihtiyaç duyduklarını belirten yetkili şunları söyledi: “Bu ortak, en büyük bileşeni PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin olduğu SDG olmuştur. Bu 35 yıldır PKK’dan gelen korkunç terörist saldırılara uğrayan Türkiye için problem. Bu yüzden Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var.”

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