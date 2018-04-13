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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.04.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Trump'tan yeni tweet! Eski FBI direktörüne öfke kustu

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Trump'tan yeni tweet! Eski FBI direktörüne öfke kustu

ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI direktörü James Comey'in yeni kitabında yer alan iddialara cevap verdi. Trump, "James Comey kanıtlı bir 'sızdırıcı' ve yalancı. Washinton'da hemen hemen herkes onun kovulana kadar yaptıkları nedeniyle kovulması gerektiğini düşünüyordu. Gizli bir bilgi sızdırdı ve bu nedenle soruşturulmalı" ifadesini kullandı.

Eski FBI Direktörü James Comey'in kaleme aldığı ve önümüzdeki salı günü piyasaya sürülecek olan 'Daha Yüksek Bir Sadakat' (A Higher Loyalty) adlı kitap şimdiden ABD gündemine damga vurdu. Comey, Trump ile arasında geçen ve 2013 yılında Trump'ın Moskova'da bir grup seks işçisi ile ilişkiye girdiğini gösterdiği iddia edilen video hakkında konuşmasını aktardı.

Eski FBI direktörü James Comey, 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerindeki Rusya müdahalesi suçlamaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile arasında geçen çok ilginç bir konuşmayı aktardı. Trump'ın Comey ile bu konu hakkında konuşmasının nedeni, Moskova'da Trump'a ait olduğu iddia edilen bir video bulunduğu iddiasının FBI dosyası içinde yer alması...


Trump söz konusu iddiaların ardından Comey'e tweet ile cevap verdi.

Trump, kısa süre önce attığı tweet'te şu ifadeyi kullandı: James Comey kanıtlı bir 'sızdırıcı' ve yalancı. Washinton'da hemen hemen herkes onun kovulana kadar yaptıkları nedeniyle kovulması gerektiğini düşünüyordu. Gizli bir bilgi sızdırdı ve bu nedenle soruşturulmalı. Yemin altındayken Kongre'ye yalan söyledi."

Trump'ın kendisiyle konuşurken Moskova'da seks işçileriyle çekildiği iddia edilen videoyu güçlü bir şekilde reddettiğini ve kendisine "Sence ben fahişelerin hizmetine ihtiyaç duyan bir insan mıyım?" şeklinde sorduğunu anlattı.

Manhattan'da 2017 yılında Trump ile bir görüşmesinin hatırlatan Comey, bir felakete doğru sürüklenen konuşmanın sonunda Trump'a kendisini soruşturmadıklarını söyledikten sonra Trump'ın rahatladığını hatırlattı.

'SEKS İŞÇİLERİNİN ÜZERLERİNE İŞEMELERİNİ SEYRETTİ'

FBI'ın söz konusu dosyasında yer alan bir iddiaya göre, Trump Moskova'daki otelde seks işçilerinin birbirlerinin üzerine idrar yapmasını izledi. Olayın yaşandığı iddia edilen otel odasının daha önceeski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın kaldığı oda olduğu öğrenildi.

Trump'ın Comey'e karşı kendisini 'titizlik hastası' olduğunu söyleyerek savunduğu ve "Etrafımdaki insanların birbiri üzerine idrar yapmalarına izin vermemin imkânı yok. Olamaz" dediğini aktardı.

Comey, görevden alındıktan 11 ay sonra yayınlanacak 304 sayfalık kitabında, Başkan Trump'ı "etiklere ve doğrulara bağlı olmayan, kendisine koşulsuz sadakat isteyen bir mafya babası gibi" diye niteledi.

Comey, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yönelik soruşturmayı yürütürken, Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

Suriye Krizi
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