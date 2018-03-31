Trump’tan yeni Suriye hamlesi... Para askıda
WSJ gazetesi, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’de başta SDG olmak üzere Washington’ın desteklediği grupların elindeki bölgelerin imarı için ayrılan 225 milyon dolarlık fonu askıya aldığını yazdı. İddia, Trump’ın “Suriye’den çok yakında çekiliyoruz” açıklamasının hemen ardından geldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen perşembe Ohio eyaletinde bir etkinlikte sarf ettiği, “DEAŞ’a ağır darbe vuruyoruz. Çok yakında Suriye’den çıkmış olacağız. Artık başkaları bununla ilgilensin” sözlerinin yankıları sürüyor. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump’ın Dışişleri Bakanlığı’na, Suriye’de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 225 milyon dolarlık (890 milyon TL) yardımı dondurma talimatı verdiğini yazdı.
WSJ’ye konuşan Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray’ın ABD’nin Suriye’de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti. Geçen ocak ayında, mart ayında görevden alınan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ABD güçlerinin hem DEAŞ’ın yeniden güçlenmesi hem de İran’ın bölgesel nüfuzuna karşı Suriye’de öngörülebilir bir geleceğe kadar kalacağına dair bir stratejiyi açıkladığını hatırlatan WSJ, Trump’ın şimdi bu yaklaşımı sorguluyor göründüğünü yazdı.
TRUMP KATKI İSTİYOR
Gazete, “Başkan, giderek artan ölçüde Washington’ın Suriye’deki ayak izinden düş kırıklığına uğramış durumda ve Suudi Arabistan gibi bölgesel müttefiklerin yükü daha fazla omuzlamasını görme arzusunda. Yönetim, Körfez Arap devletlerinden, Riyad’dan 4 milyar dolar dahil, Suriye’deki yeniden imar çalışmalarına milyarlarca dolar katkı yapmasını istedi” diye yazdı. Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye’de istikrar ve yeniden imar faaliyetleri için geçen yıl 200 milyon dolar (790 milyon TL) harcadığını yazdı. Bu yıl için bu faaliyetler için harcanacak para geçen şubatta 225 milyon dolar olarak belirlenmişti. WSJ’ye konuşan ABD’li yetkililer bu fonların tamamen veya kısmen askıya alınmasının mevcut programların durmasına yol açabileceğini söyledi.
DANIŞMANLARI HAZIRLIKSIZ YAKALADI
Amerikan AP haber ajansına göre Trump bir süredir, danışmanlarına Suriye’den çekilme konusunda baskı yapıyordu. Ancak iki ay önce danışmanlar ABD Başkanı’nı ikna ettiklerine inanmaya başlamıştı. Bu nedenle iki gün önce Donald Trump’ın, ABD’nin Suriye’den yakında çekileceğine dair açıklaması danışmanlarını hazırlıksız yakaladı. Buna göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray’dan Trump’ın sözleriyle ilgili açıklama istedi. Beyaz Saray’ın yanıtı ise şöyle oldu: “Trump’ın sözleri açıklamaya gerek olmayacak kadar açık.” Pentagon Sözcüsü Binbaşı Andrian Rankine-Galloway, “Pentagon’un DEAŞ’ın yenilmesi misyonu değişmedi” diye açıklama yaptı. AP, Trump’ın Suriye’den çekilme isteğini ekibindeki son değişiklerin nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğuna da dikkat çekti. Görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın Suriye’de Amerikan varlığı muhafaza etmekten yana olduğunu belirten AP, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na yeni atadığı John Bolton’ın askeri operasyon yanlısı tutumunun da altını çizdi.
AP, MENBİÇ’TEKİ CEPHE HATTINDA
Amerikan haber ajansı AP, Suriye’nin Menbiç bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile ABD destekli SDG unsurlarını ayıran cephe hattını yazdı. SDG’nin denetimindeki Menbiç kent merkezinin 14 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Halvanji köyünde ÖSO birliklerinin konuşlandığını, hemen karşılarında ise silahlı SDG’lilerin bulunduğunu yazan AP, Amerikan zırhlı araçlarının bu bölgede devriye gezdiğini belirtti. AP, bölgede durumun çok gergin olduğunu kaydederek silah seslerinin giderek arttığı ve sıklaştığını aktardı. ABD öncülüğündeki Koalisyon’un sözcüsü ABD’li Albay Ryan Dillon Menbiç’te yeni Amerikan üssünün olmadığını söyleyerek, “Devriyelerimiz dolaşıyor. Sabit değiller. Güçlerimizin amacı DEAŞ’lıların yeniden ortaya çıkmasını ve bölgede başka herhangi bir grubun saldırısını önlemek” dedi.
AMERİKAN YIĞINAĞI
Öte yandan ABD, Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’te özel operasyonlar birliğini bu hafta takviye etti. ABD ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Thomas Veale, takviye askerlerin sayısıyla ilgili bilgi vermedi. VOA’nın haberine göre Veale, “Koalisyon güçleri, Menbiç Askeri Konseyi ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor” dedi.
BİLGİ NOTU
225 milyon dolarlık ek fon sözü eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından geçen şubat ayında Kuveyt’te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti. ABD’nin Suriye’de 2 bin civarında askeri olduğu sanılıyor.
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