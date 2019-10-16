Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Benim sorunum değil
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin, "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir" dedi. Öte yanda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yarın Türkiye'de olacağı bildirildi.
Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı kabulü sırasında, gazetecilere açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Bu Türkiye ile Suriye arasındadır, benim sorunum değildir" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, Suriye'deki YPG/PKK unsurlarına atıf yaparak, "Melek değiller." yorumunda bulundu.
PENCE YARIN GELİYOR
Öte yandan Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pence, bugün yerel saatle 18.00'da (TSİ 01.00) Ankara'ya hareket edecek.
Yarın Türkiye'de olacak Pence'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok yetkiliyle Suriye konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır." paylaşımında bulundu.
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