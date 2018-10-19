Trump'tan yeni 'Kaşıkçı' açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, "Kaşıkçı olayının nasıl sonuçlar doğuracağını söylemek için henüz erken. Kaşıkçı olayıyla ilgili vereceğimiz kararlara kongre de dahil olacak" dedi.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
KAŞIKÇI OLAYI
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.
Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.
Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.
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