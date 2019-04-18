Trump’tan ‘Yemen’de savaşa devam’ kararı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Yemen’deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etti. Böylece Trump, göreve geldiği 2017 yılından bu yana ikinci kez veto hakkını kullanmış oldu.
Beyaz Saray, Trump’ın imzasıyla Senato’ya gönderilen veto mektubunu, yazılı bir açıklama ile duyurdu. Trump, mektubunda veto gerekçesini, “Bu yasa tasarısı, benim anayasal otoritemi zayıflatmak için yapılan gereksiz ve tehlikeli bir girişimdir, Amerikan vatandaşlarının ve askeri personelinin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bu tasarı aynı zamanda Amerikan dış politikasına da zarar verebilir” ifadesiyle açıkladı. Trump, ABD’nin Yemen’de bulunma gerekçesini, “Yemen El-Kaidesine karşı mücadele etmek” şeklinde izah etti.
BASKI ARTMIŞTI
Yemen’de Suudi liderliğindeki koalisyonda veya onlarla birlikte farklı kademelerde görev yapan hiçbir ABD askerinin olmadığını ifade eden Trump, S. Arabistan’a desteğin haklı gerekçeleri olduğunu savundu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da Suudiler tarafından öldürülmesinin ardından Kongre, Riyad konusunda Trump yönetimine baskıyı arttırmıştı.
Bilgi notu: Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon 2015 yılında İran destekli Husi milislere karşı Yemen’de müdahalede bulunmuştu. Savaşta şimdiye kadar 10 binden fazla kişi öldü, milyonlarca kişi açlık ve yokluk çekiyor.
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