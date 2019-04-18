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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Trump’tan ‘Yemen’de savaşa devam’ kararı

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Trump’tan ‘Yemen’de savaşa devam’ kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Yemen’deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etti. Böylece Trump, göreve geldiği 2017 yılından bu yana ikinci kez veto hakkını kullanmış oldu.

Beyaz Saray, Trump’ın imzasıyla Senato’ya gönderilen veto mektubunu, yazılı bir açıklama ile duyurdu. Trump, mektubunda veto gerekçesini, “Bu yasa tasarısı, benim anayasal otoritemi zayıflatmak için yapılan gereksiz ve tehlikeli bir girişimdir, Amerikan vatandaşlarının ve askeri personelinin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Bu tasarı aynı zamanda Amerikan dış politikasına da zarar verebilir” ifadesiyle açıkladı. Trump, ABD’nin Yemen’de bulunma gerekçesini, “Yemen El-Kaidesine karşı mücadele etmek” şeklinde izah etti.

BASKI ARTMIŞTI

Yemen’de Suudi liderliğindeki koalisyonda veya onlarla birlikte farklı kademelerde görev yapan hiçbir ABD askerinin olmadığını ifade eden Trump, S. Arabistan’a desteğin haklı gerekçeleri olduğunu savundu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da Suudiler tarafından öldürülmesinin ardından Kongre, Riyad konusunda Trump yönetimine baskıyı arttırmıştı.

Bilgi notu: Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon 2015 yılında İran destekli Husi milislere karşı Yemen’de müdahalede bulunmuştu. Savaşta şimdiye kadar 10 binden fazla kişi öldü, milyonlarca kişi açlık ve yokluk çekiyor.

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